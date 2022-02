"DIRECT. Sénégal – Égypte : une mi-temps pour un titre, suivez la finale de la CAN en live"

SENEGAL - EGYPTE. Plus entreprenants dans une première période très nerveuse, les Lions de la Teranga, à l'image de Mané en échec sur penalty, ont manqué de réalisme pour prendre l'avantage face à des Pharaons, en embuscade (0-0).

En direct

21:14 - Gabaski sur le ballon Après une action avortée pour Diédhiou dans l'axe, le ballon est récupéré à gauche par Ciss qui centre fort devant le but. Diédhiou est trop juste pour couper au premier poteau et Gabaski se couche pour mettre un terme à l'offensive sénégalaise.

21:12 - Jaune pour Diallo Auteur d'une charge dans le dos de Salah alors que ce dernier allait contrôler son ballon et amorcer un contre égyptien, Diallo reçoit un carton jaune. Les deux défenseurs centraux du Sénégal sont avertis dans cette finale de la CAN.

21:11 - Coup de chaud Côté droit, Bouna Sarr déclenche un mouvement rapide. Il sert Ismaïla Sarr devant lui qui lui remet dans la profondeur. Le centre du marseillais est bon vers Diédhiou aux 6 mètres mais Abdelmonem vient mettre son pied devant l'attaquant sénégalais. Le ballon est repris par Mané qu veut se l'emmener mais Gabaski met la main dessus au sol.

21:09 - Mohamed esseulé A la manoeuvre entre les lignes, Salah joue dans le do de Diallo pour Mohamed mais sa passe est trop longue et son coéquipier ne peut que le redresser. Mendy capte sans opposition dans ses 6 mètres.

21:07 - Gabaski en deux temps Côté gauche, Mané s'arrache pour éviter la sortie de but et trouve Gueye dans la surface. Le Parisien réalise une feinte de corps qui lui ouvre l'angle et déclenche une frappe du droit. Pris dans un premier temps, Fathy réussit à dévier le ballon et à ralentir sa course ce qui permet à Gabaski de capter en deux temps.

21:06 - Gueye ne cadre pas A 20 mètres, dans l'axe, Gueye prend ses responsabilités et décide d'enrouler avec son pied droit mais son équilibre au moment du tir n'est pas bon. Le corps en arrière, le milieu du PSG expédie son ballon au-dessus du but de Gabaski.

21:04 - Mané obtient un coup franc intéresant Mané se met dans le sens du jeu et porte le ballon dans l'axe du jeu. L'attaquant sénégalais s'approche de la surface et veut servir à droite un partenaire mais Fathy lui retire son pied d'appui. Coup franc pour le Sénégal à 20 mètres dans l'axe du but de Gabaski.

21:03 - Reprise à Yaoundé Les Egyptiens donnent le coup d'envoi de la seconde période, ici, au stade Olembé. Aucun changement à signaler pour la reprise.

20:48 - Rien n'est fait à la CAN Au terme de 45 premières minutes nerveuses, ni le Sénégal, ni l'Egypte n'a pu prendre l'avantage dans cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations (0-0). Si les Sénégalais ont globalement dominé, Mané a loupé le coche en ne convertissant pas le penalty obtenu par Ciss après 6 minutes de jeu. L'attaquant de Liverpool fut également trop juste pour reprendre deux centres dangereux de Sarr. De leur côté, les Egyptiens ont fait le dos rond et auraient pu marquer par Salah, qui a vu Mendy réaliser une superbe parade. Tout est encore ouvert dans ce dernier match de la compétition.

20:47 - Kouyaté à côté Dans le dos d'El Soleya, Kouyaté arme une volée du droit mais sa frappe de l'extérieur du pied, depuis les 20 mètres, fuit le but de Gabaski.

20:45 - Temps additionnel : 2 minutes Il y aura deux minutes de temps additionnel dans cette première période de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Sénégal et l'Egypte.

20:44 - Jaune pour Koulibaly Pour un coup de coude dans le dos de Mohamed au duel, Koulibaly reçoit un carton jaune.

20:43 - Salah sollicite Mendy Elneny allonge côté droit pour Salah qui s'applique pour contrôler. L'attaquant égyptien vient provoquer Ciss, pénètre dans la surface par la droite et repique intérieur avant de déclencher une frappe sèche au premier poteau. Mendy est très alerte et s'envole pour détourner le ballon qui prenait le chemin de sa lucarne. Le corner ne donne rien ensuite, capté sans mal par le portier de Chelsea.

20:41 - La perte de balle sans conséquence A 25 mètres de son but, Elneny perd le ballon devant Gueye. Le Parisien progresse et donne à Mané dont la remise est mal assurée. Plus de peur que de mal pour l'Egypte.