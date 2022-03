Tirage Coupe du monde 2022 : les chapeaux dévoilés, heure et chaîne TV du tirage au sort

TIRAGE AU SORT COUPE DU MONDE. Avec l'annonce le du tout dernier classement Fifa, les chapeaux pour le tirage au sort de la prochaine Coupe du monde qui se déroule ce vendredi 1er avril sont officiels.

[Mis à jour le 31 mars à 11h27] LE premier grand rendez-vous de la Coupe du monde au Qatar est prévu ce vendredi 1er avril depuis Doha, capitale du pays hôte de ce Mondial 2022, avec le tirage au sort de la phase de poules de la Coupe du monde. Ce jeudi 31 mars, la Fifa a officialisé la composition de tous les chapeaux pour ce tirage au sort avec la présentation du tout nouveau classement Fifa. Si on retrouve les principales nations du football parmi les têtes de série comme la France, le Brésil, l'Angleterre ou encore l'Espagne, d'autres sont seulement dans le chapeau 2 comme l'Allemagne, les Pays Bas ou encore le dernier finaliste, la Croatie. Dans le chapeau 3, on retrouve plusieurs grandes nations également comme le Sénégal, vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations, qui pourrait être présent dans le fameux "groupe de la mort".

Notez que ce tirage au sort se fera alors que nous ne connaissons pas l'intégralité des pays qualifiés pour le prochain Mondial. En Europe, en raison de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, le barrage opposant les Ukrainiens et Ecossais a été reporté au mois de juin et le vainqueur affrontera le pays de Galles pour l'ultime ticket du continent. Deux derniers tickets seront également distribués avec les barrages inter continentaux prévus en juin prochain avec un Costa Rica - Nouvelle Zélande et un Emirats Arabes - Australie.

Comment se déroulera le tirage au sort de la Coupe du monde ?

Selon le communiqué de la Fifa, "les 28 équipes déjà qualifiées seront réparties selon des critères sportifs dans des chapeaux numérotés de 1 à 4 sur la base de l'édition du Classement mondial FIFA Coca-Cola qui paraîtra le 31 mars 2022, à la fin de la fenêtre internationale de mars. En sa qualité de pays hôte, le Qatar sera tête de série (position A1) dans le chapeau n°1. Les huit équipes suivantes dans l'ordre du classement (équipes 8 à 15) seront versées dans le chapeau n°2 et les équipes 16 à 23 rejoindront le chapeau n°3. Enfin, le chapeau n°4 comportera les équipes 24 à 28 ainsi que les deux équipes " à déterminer " correspondant aux vainqueurs des barrages intercontinentaux et l'équipe " à déterminer " correspondant au vainqueur du dernier barrage de l'UEFA."

Premier tournant d'une compétition sportive, le tirage au sort est toujours très attendu. Celui des phases de poules de la Coupe du monde 2022 aura lieu le vendredi 1er avril à Doha au Qatar. L'heure de la cérémonie a été communiquée mardi 22 mars par la Fifa, elle se déroulera à partir de 18h en France.

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 sera à suivre depuis le Qatar sur TMC à partir de 18h vendredi 1er avril.

Toutes les équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2022 ne sont pas encore connues. Mais s'il reste encore 15 places à attribuer pour aller au Qatar, déjà 17 nations participantes au prochain Mondial sont connues :

Qatar (pays organisateur)

France

Belgique

Brésil

Argentine

Angleterre

Espagne

Danemark

Pays-Bas

Allemagne

Suisse

Croatie

Iran

Serbie

Corée du Sud

Japon

Arabie Saoudite

Equateur

Uruguay

Canada

Sénégal

Maroc

Cameroun

Ghana

Tunisie

Pologne

Portugal

Etats-Unis

Mexique

Pour le tirage au sort, les 32 pays qualifiés seront répartis dans quatre chapeaux, en fonction du classement FIFA. Pays hôte du Mondial, le Qatar figure aussi dans le premier chapeau. Le chapeau 1 sera le premier à être tiré, suivi du 2e, du 3e et du 4e. Une fois une boule tirée dans un chapeau, une autre boule sera tirée pour déterminer le groupe de chaque sélection (de A à H). À noter que les nations d'une même confédération ne pourront être placées dans un même groupe, à l'exception de l'UEFA, qui compte 13 représentants. Cinq des huit poules compteront deux nations européennes.

Chapeau n°1 :

Qatar

Belgique

Brésil

France

Argentine

Angleterre

Espagne

Portugal

Chapeau n°2 :

Danemark

Pays-Bas

Allemagne

Mexique

Etats-Unis

Suisse

Croatie

Uruguay

Chapeau n°3 :

Sénégal

Iran

Japon

Maroc

Serbie

Pologne

Corée du Sud

Tunisie

Chapeau n°4 :

Arabie Saoudite

Equateur

Ghana

Cameroun

Canada

Vainqueur du barrage CONMEBOL

Vainqueur du barrage CONCACAF

Vainqueur du barrage Europe

Si le tirage au sort due la Coupe du monde 2022 n'est que le 1er avril prochain, Les Bleus de Didier Deschamps qui figurent dans le chapeau 1, connaissent déjà les sélections qu'ils n'affronteront pas en phases de poules au Mondial qatari. Parmi elles, le Qatar qui est pays organisateur, l'Argentine et le Brésil, mais aussi d'autres nations européennes comme la Belgique, l'Angleterre ou l'Espagne. Concernant les autres chapeaux, cela dépendra des résultats des barrages en zones Afrique et Europe notamment mais également du classement FIFA.

Championne du monde en titre, l'équipe de France sera tête de série du tirage au sort de la Coupe du monde 2022 grâce à sa position au classement Fifa. 8 nations figureront dans le chapeau 1, voici lesquelles selon le classement :