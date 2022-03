Marseille - Bâle : pronostics, chaîne TV, compos...toutes les infos du match

Marseille-Bâle. Découvrez toutes les informations sur cette rencontre des huitièmes de finale aller de Ligue Europa Conference entre l'Olympique de Marseille et le FC Bâle.

Après trois contre-performances consécutives en championnat (deux défaites et un nul), l'Olympique de Marseille est de retour en Europe. Après avoir éliminé le club de Qarabag, les Marseillais reçoivent ce jeudi soir dès 21h00 les Suisses du FC Bâle pour le compte des huitièmes de finale aller de Ligue Europa Conference.

Pointé du doigt par les supporters après les mauvais résultats de son équipe, Jorge Sampaoli est attendu. En conférence de presse, l'entraîneur olympien a réclamé le soutien des fans : "Je ne fais pas attention à l'adhésion populaire. On a besoin de ressentir de l'amour pour gagner et pas seulement quand on gagne. C'est facile de nous apprécier et de nous aimer quand on gagne. Mais ce que l'on veut et ce dont on a besoin c'est vraiment de soutien et d'être poussé. C'est une bonne chose de jouer en Conference League et d'affronter des adversaires de niveau international. C'est important d'être uni."

Le coup d'envoi du choc de ces huitièmes de finale de Ligue Europa Conference entre l'Olympique de Marseille et le FC Bâle est prévu à 21h00 depuis le stade Orange Vélodrome de Marseille.

La rencontre opposant l'Olympique de Marseille au FC Bâle dans le cadre des huitièmes de finale de Ligue Europa Conference sera diffusée sur Canal+Sport. W9 propose également la retransmission du match en clair.

Pour suivre ce huitième de finale de Ligue Europa Conference sur smartphone, tablette ou ordinateur, vous devrez souscrire à un abonnement sur l'application MyCanal. Pour visionner la rencontre en clair sur W9, vous devrez télécharger l'application 6play.

Olympique de Marseille : S.Mandanda - Lirola - Saliba - Caleta-Car - Kolasinac - Gerson - Guendouzi - Bo.Kamara - Payet - Milik - B.Dieng.

FC Bâle : Lindner - Lang - Pelmard - F.Frei - Katterbach - T.Xhaka - Kasami - Ndoye - Esposito - Males - Chalov.

Reversé en Ligue Europa Conference après sa 3e place en Ligue Europa derrière Galatasaray et la Lazio Rome, l'Olympique de Marseille espère revivre une épopée européenne comme en 2018 avec la finale en Ligue Europa. Les joueurs de Jorge Sampaoli sont donnés favoris ce jeudi soir et si vous souhaitez miser pour Dimitri Payet et ses partenaires, la cote de la victoire oscille entre 1,41 (Bwin) et 1,50 (Betclic). Mais si vous croyez plutôt à un exploit des Bâlois, sachez que la cote d'une victoire d'Andy Pelmard, prêté par Nice, et ses partenaires varie entre 4,75 (Bwin) et 6,00 (NetBet).