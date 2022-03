Braga - Monaco : pronos, compos, chaîne TV...toutes les infos du match

Braga - Monaco. L'AS Monaco affronte Braga dans le cadre des huitièmes de finale de Ligue Europa ce jeudi 10 mars. Découvrez toutes les informations relatives de la rencontre.

En forme depuis plusieurs semaines, l'AS Monaco se déplace ce jeudi 10 mars au Portugal pour affronter le Sporting Braga dans le cadre des huitièmes de finale de Ligue Europa. Si les Monégasques peuvent prétendre sérieusement à une qualification en quarts de finale, Philippe Clément refuse le statut de favori face à l'actuel quatrième du championnat portugais : "Pour moi, c'est du 50-50 car Braga est une très bonne équipe qui n'a pas perdu à domicile cette saison en Europe, avec beaucoup de qualités offensives et des ailiers qui marquent des buts. Ils ont aussi beaucoup de puissance à la récupération, c'est une équipe bien équilibrée. On a besoin d'un très grand Monaco pour gagner et on va essayer."

Le coup d'envoi de la rencontre qui oppose le Sporting Braga à l'AS Monaco en huitièmes de finale aller de Ligue Europa est prévu à 21h00 depuis le stade Estadio Municipal de Braga.

Détenteur des droits TV de Ligue Europa, RMC Sport 2 diffusera la rencontre dès le coup d'envoi de ce Braga - Monaco. La retransmission en clair de la rencontre n'est pas prévue.

Si vous souhaitez suivre ce huitième de finale aller de Ligue Europa sur smartphone, tablette ou ordinateur, vous devrez souscrire à un abonnement sur l'application MyCanal ou RMC Sport.

Sporting Braga : Matheus - P.Oliveira - D.Carmo - Tormena - Couto - Al Musrati - André Horta - F.Moura - Medeiros - Vitinha - Ricardo Horta.

AS Monaco : Nübel - D.Sidibé - Disasi - Matsima - Caio Henrique - Tchouaméni - G.Martins - Jean Lucas - Volland - S.Diop - Ben Yedder.

Si Philippe Clément, entraîneur de l'AS Monaco ne pense pas être favoris de la rencontre, un succès des Monégasques est plus probable pour les bookmakers qu'un triomphe portugais. La cote d'une victoire des partenaires du Français Wissam Ben Yedder oscille entre 2,25 (Bwin) et 2,55 (Parions Sport en ligne). Mais si vous croyez à un exploit des joueurs de Carlos Carvalhal, la cote d'une victoire de Braga varie entre 2,90 (Parions Sport en ligne) et 3,25 (NetBet).