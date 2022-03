Lyon - Porto : compos, pronos, chaîne TV... Toutes les infos

Lyon - Porto. Découvrez toutes les infos du match entre l'Olympique Lyonnais et le FC Porto dans le cadre des huitièmes de finale retour de Ligue Europa.

Les Lyonnais doivent finir le travail. Après la victoire 1-0 à l'aller au Portugal, les joueurs de l'Olympique Lyonnais reçoivent le FC Porto jeudi 17 mars à 21h00 dans le cadre des huitièmes de finale retour de Ligue Europa. Les hommes de Peter Bosz n'ont besoin que d'un nul pour composter leur ticket pour les quarts de finale de C3. Mais Lucas Paqueta et ses coéquipiers n'ont pas préparé ce choc au mieux avec la défaite à domicile dimanche contre Rennes (2-4) en Ligue 1. Du côté du FC Porto, les joueurs de Sergio Conceição se sont largement imposés face à Tondela (4-0), de quoi bien préparer la rencontre et espérer créer l'exploit dans le Rhône pour revenir au Portugal avec la qualification en poche.

Le coup d'envoi de la rencontre opposant l'Olympique Lyonnais au club portugais du FC Porto dans le cadre des huitièmes de finale retour de Ligue Europa est prévu à 21h00 depuis le stade Groupama Stadium de Lyon.

Détenteur des droits TV de certaines rencontres de Ligue Europa, Canal+Sport diffusera la rencontre dès le coup d'envoi. La retransmission en clair du match entre Lyon et Porto sera assurée par W9.

Si vous souhaitez suivre ce huitième de finale retour de Ligue Europa sur smartphone, tablette ou ordinateur, vous devrez souscrire à un abonnement sur l'application MyCanal ou télécharger l'application 6play pour regarder le match sur W9.

Lyon : A.Lopes - Dubois - T.Mendes - Lukeba - Emerson - Caqueret - Ndombélé - Faivre - Paqueta - Toko Ekambi - Dembélé.

Porto : D.Costa - J.Mario - Mbemba - Pepe - Z.Sanusi - Uribe - Vitinha - F.Conceição - Pepê - Taremi - Evanilson.

La moitié du travail est fait pour l'Olympique Lyonnais après leur succès au Portugal à l'aller face au FC Porto (1-0). La situation a changé entre les deux rencontres. Outsiders à l'aller, les joueurs de Peter Bosz sont donnés favoris par les sites de paris en ligne. Si vous souhaitez miser sur la victoire de Léo Dubois et ses coéquipiers, sachez que la cote de la victoire oscille entre 2,20 (Parions Sport en ligne) et 2,25 (NetBet). Mais si vous pensez que les Portugais vont créer l'exploit dans le Rhône, la cote d'un succès des partenaires de Pepe varie entre 2,85 (Bwin) et 3,00 (NetBet). Sur NetBet, la cote d'une qualification lyonnaise est d'1,17 alors que celle des Portugais est de 3,90.