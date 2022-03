"DIRECT. France - Afrique du Sud : suivez le match en live !"

FRANCE - AFRIQUE DU SUD. Score et buts en live, résultat, résumé... Vivez en direct le match amical entre l'équipe de France et l'Afrique du Sud pour la préparation à la Coupe du monde 2022.

En direct

21:25 - La tentative de Mbappé ! Nouvelle action chaude dans ce France - Afrique du Sud. Kanté casse la ligne du milieu d'une superbe passe en profondeur en direction de Digne qui accélère et trouve Mbappé dans la surface. Le Parisien ouvre son pied face au but mais manque le cadre.

21:25 - France - Afrique du Sud : une première sous les sifflets pour Clauss Alors qu'il fête sa première titularisation sous le maillot des Bleus, Jonathan Clauss (RC Lens) est copieusement sifflé par le public lillois sur chaque ballon touché. La rivalité du Nord ne s'oublie pas, même avec l'équipe de France.

21:23 - La parade de Williams ! Première action chaude de ce match amical France - Afrique du Sud. Après une longue de possession tricolore le décalage est trouvé sur le côté droit. Digne centre en direction de Giroud qui reprend le ballon au premier poteau. C'est détourné par Williams. Arrêt décisif du portier des Bafana Bafana.

21:18 - France - Afrique du Sud, match des premières.. Alors qu'ils étaient entrés en jeu vendredi dernier contre la Côte d'Ivoire, Jonathan Clauss et William Saliba fêtent leur première titularisation en équipe de France face à l'Afrique. Idem pour Mike Maignan qui avait disputé 45 minutes sous le maillot bleu lors d'un match amical face à l'Ukraine.

21:16 - Coup d’envoi de France - Afrique du Sud ! Les Bafana Bafana donnent le coup d’envoi de ce match amical France - Afrique du Sud au Stade Pierre Mauroy de Lille. Les hommes de Didier Deschamps signeront-ils un 7e succès consécutif ? Réponse dans 90 minutes.

21:11 - France - Afrique du Sud : Deschamps encense Griezmann En conférence de presse avant France - Afrique du Sud, Didier Deschamps a expliqué pourquoi l'attaquant des Colchoneros était si souvent titulaire sous ses ordres : "Il a eu la chance de ne pas être souvent blessé. Là, il a eu une blessure et ça faisait un moment que cela ne lui était pas arrivé. Après, c'est tout ce qu'il a pu faire et est capable de faire dans l'animation offensive. En ajoutant cette capacité à avoir un gros volume de jeu et à participer activement aux phases défensives. Même si par moments, c'est un peu trop. Mais il aime ça. Avant d'ajouter à propos des matchs amicaux : En novembre, vu les obligations d'être sur site cinq jours avant le premier match, on verra en fonction du tirage. Avant la compétition, c'est donc quasi impossible d'avoir un match amical. Les quatre matches de juin et les deux de septembre, on est dans la compétition, la Ligue des nations, certes, mais dans l'optique de la préparation en novembre."

21:06 - France - Afrique su Sud : Varane, fier d'être capitaine Natif de Lille, le défenseur central de Manchester United débutera la rencontre avec le brassard de capitaine. Nul doute que ce France - Afrique du Sud aura une saveur particulière pour Raphaël Varane : "C’est une très grande fierté de venir ici avec le maillot de l’équipe de France. Je suis né à Lille et j’ai grandi entre Lille et Lens. Cette rencontre aura une saveur spéciale, il y aura beaucoup de personnes de ma famille. Porter le brassard ? Oui, une immense fierté. C’est toujours spécial de jouer en bleu et de porter le brassard. J’ai eu la chance de le porter très tôt, à 21 ans. J’essaie d’apporter au groupe mon vécu et mon expérience et de souder au maximum mes coéquipiers."

21:01 - France - Afrique su Sud : Digne a tourné la page Euro Dans un entretien accordé au quotidien l'Equipe, Lucas Digne est revenu sur l'échec des Bleus lors du dernier Euro avant le coup d'envoi de France - Afrique du Sud : "Il y a eu la Ligue des Nations quand même, entre-temps. C'était important de rappeler à tout le monde que les Bleus étaient toujours là. À l'Euro j'ai eu une blessure au mauvais moment alors que j'aurais pu avoir du temps de jeu. C'est comme ça. Il vaut mieux faire partie de ce groupe et avoir cette part de malchance que de ne pas en faire partie". Avant d'ajouter à propos de la concurrence en équipe de France : "Il y en a toujours eu.Tant mieux on ne s'endort pas. Au final, quand on se tire la bourre, les Bleus sont gagnants".

20:55 - France - Afrique du Sud : une belle opportunité pour Broos Avant le coup d’envoi du match amical France - Afrique du Sud, le sélectionneur des Bafana Bafana a livré ses impressions sur son adversaire du soir : “ L'Afrique du Sud n'a pas l'habitude de jouer dans des stades aussi grands et pleins, cela va vraiment nous motiver. Les joueurs vont pouvoir montrer de quoi ils sont faits. L'Afrique du Sud n'est pas si connue en Europe, donc pour nous c'est une bonne opportunité de nous montrer (...) Lorsqu'ils nous ont annoncé qu'on allait affronter la France, tout le monde était très enthousiaste, on a vraiment hâte d'y être. Cela nous servira pour nos prochains matches de qualification à la CAN. C’est une bonne opportunité pour se montrer. C'est une très bonne expérience de jouer contre les champions du monde pour une équipe jeune comme la nôtre, c'est bien d'avoir des matches durs».

20:50 - France - Afrique du Sud : Giroud rêve d'une troisième Coupe du Monde Il est de retour. Suite à l'absence pour blessure de Karim Benzema, Olivier Giroud a été appelé par le sélectionneur tricolore : "Olivier revient dans le groupe, naturellement. Il est avec nous depuis longtemps, quand j’ai commencé à être sélectionneur en 2012 il était là, mais il n’avait pas le statut qu’il a maintenant » a insisté Didier Deschamps. Au micro de Telefoot, l'attaquant du Milan AC a avoué qu'il rêvait de disputer une troisième Coupe du Monde peu importe son statut : « Si je me vois aller au Mondial en tant que supersub ? Avoir l’opportunité de jouer une troisième Coupe du monde, qui dirait non ? »

20:45 - France - Afrique du Sud : les Bleus sur une belle série L’équipe de France défie ce soir l’Afrique du Sud à Lille pour une nouvelle rencontre amicale. Victorieux face à la Côte d’Ivoire, les Bleus sont sur une belle série de 6 victoires consécutives. Une première depuis 2006. À noter également que la France a trouvé le chemin des filets lors des 19 dernières rencontres soit la meilleure série de l'histoire des Bleus. Nul doute que les hommes de Didier Deschamps auront à cœur de continuer ces deux séries à Lille. Le vestiaire du ???????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????? est prêt à accueillir nos Bleus ????#FRAAFS #FiersdetreBleus pic.twitter.com/hphuG94fyL — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 29, 2022

20:40 - France - Afrique du Sud : les stats de la rencontre Si les Bafana Bafana sont, a priori, un adversaire abordable pour les Bleus, ils ne rappellent pas de bons souvenirs aux Tricolores. Les deux nations croisent le fer pour la 5e fois de leur histoire pour un bilan comptable équilibré. Les Bleus se sont imposés à deux reprises dont une fois lors de la Coupe du monde 1998. Les Sud-Africains l’ont emporté deux fois dont une victoire lors de la Coupe du monde 2010. Les deux nations se sont quittées sur un score nul une seule fois.

20:35 - Les cotes de France - Afrique du Sud Les Bleus sont une nouvelle fois favoris pour l’emporter dans ce match France - Afrique du Sud. La cote d’une victoire des hommes de Didier Deschamps est à 1.16 chez la plupart des bookmakers. En face, les Bafana Bafana sont outsiders. La cote d’un succès des visiteurs au stade Pierre Mauroy est à 16.00. Enfin, si vous voyez une égalité entre les deux nations, sachez que la cote d’un match nul dans cette rencontre est à 6.00. S’agissant des buteurs, la cote d’une réalisation de Kylian Mbappé est à 1.82 tandis que celle d’un but de Evidence Makgopa est à 7.15. Faites vos jeux !

20:30 - Les compos officielles de France - Afrique du Sud Ça y est, on connaît l’identité des 22 acteurs qui participeront à ce match amical France - Afrique du Sud. Didier Deschamps et Hugo Broos ont fait leur choix. Découvrez les compositions d’équipe officielles : Le XI de la France : Maignan; Varane, Saliba, Kimpembe; Clauss, Kante, Rabiot, Digne; Griezmann; Giroud, Mbappe. Le 1️⃣1️⃣ titulaire contre l'Afrique du Sud ????



Coup d'envoi à 21h15 sur @TF1????#FRAAFS #FiersdetreBleus pic.twitter.com/ClJXuLOuTA — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 29, 2022 Le XI de l’Afrique du Sud : Williams, Mobbie, Xulu, Sibisi, Lyle Lakay, Mvala, Mokoena, Monare, Foster, Fagrie Lakay, Hlongwane. Starting line up: @FFF vs South Africa, Stade Pierre Mauroy #BafanaPride pic.twitter.com/0QdKBxLDZG — Bafana Bafana (@BafanaBafana) March 29, 2022

20:25 - Regarder France - Afrique du Sud en streaming Suivre gratuitement cette rencontre amicale France - Afrique du Sud en streaming, c’est possible. Il vous suffit pour cela de vous connecter à MyTF1 et de vous créer un compte avec votre adresse mail. Une fois identifié, vous serez en mesure de regarder ce match sur votre smartphone, tablette ou ordinateur.

20:20 - Sur quelle chaîne regarder France - Afrique du Sud ? M6 et TF1 se partagent les droits de diffusion des matchs de l’équipe de France. C’est au tour de TF1 de retransmettre ce match amical France - Afrique du Sud. Vous pourrez donc suivre en direct et en exclusivité cette opposition entre les Bleus et les Bafana Bafana sur TF1. Coup d'envoi à 21h15.