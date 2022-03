"France - Afrique du Sud : promenade de santé et doublé de Mbappé, le résumé du match"

FRANCE - AFRIQUE DU SUD. Les Bleus se sont imposés (5-0) face aux Bafana Bafana au stade Pierre Mauroy de Lille. Une rencontre à sens unique ponctuée par un doublé de Kylian Mbappé (23e, 76e) et des réalisations signées Giroud (34e), Ben Yedder (82e) et Guendouzi (90+2). Le résumé du match France - Afrique su Sud.

En direct

Recevoir nos alertes live !

23:37 - Le résumé du match Festival offensif. À l'occasion de cette nouvelle rencontre amicale, les Bleus ont déroulé face à l'Afrique du Sud et l'ont remporté (5-0). Parfois bousculés dans le premier acte, les hommes de Didier Deschamps mettent le pied sur le ballon et dominent totalement le premier acte du match. Omniprésent depuis le coup d'envoi de la rencontre, Kylian Mbappé trouve le chemin des filets avant la demi-heure de jeu (23e). Après un bon débordement de Griezmann, l'avant-centre du PSG crucifie Williams d'une superbe frappe enroulée. Quelques minutes plus tard, Giroud inscrit son 48e but sous le maillot bleu après une belle action individuelle (34e). À la pause, les hommes de Didier Deschamps mènent logiquement (2-0). Au retour des vestiaires, l'écart se creuse sur le terrain et au compteur. Mbappé, encore lui, provoque un penalty qu'il se charge de transformer (74e). La fête continue avec Ben Yedder qui, à peine entré en jeu, y va de son but (82e). Enfin, dans le temps additionnel, Guendouzi inscrit le dernier but de la rencontre (90+2). La France s'impose (5-0) dans une soirée marquée par les débuts convaincants de Clauss, Saliba et Maignan, une nouvelle performance XXL de Mbappé, le 48e pion de Giroud et la 7e victoire consécutive des Bleus. "Une #FRAADS

Revivez tous les buts de ce France - Afrique du Sud, avec du Mbappé, du Giroud, du Guendouzi et du Ben Yedder ????https://t.co/4xaX4kRWpe — TF1 (@TF1) March 29, 2022

23:33 - La série continue pour les Bleus La belle série de l'équipe de France continue grâce à ce nouveau succès face à l'Afrique du Sud. C'est désormais la 7e victoire consécutive des Bleus, il s'agit là de la meilleure série des Tricolores depuis l'intronisation de Didier Deschamps sur le banc français. À noter également que l'équipe de France a encore trouvé le chemin des filets ce soir. Il s'agit de la 20e rencontre consécutive où les Français ont marqué, soit la meilleure série de l'histoire des Bleus.

23:30 - Deschamps : "Les joueurs se sont fait plaisir" Après Kylian Mbappé, c'est le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps qui a livré ses impressions après le coup de sifflet final du match amical France - Afrique du Sud : "Ce festival offensif il aurait même pu encore être plus important sans les poteaux et quelques autres actions. Dans l'ensemble on a fait un match complet malgré des débuts où on a parfois été pris de court. Les joueurs se font plaisir. Je suis content, j'ai donné du temps de jeu à certains c'est bien. La concurrence, c'est important, je ne vais pas me plaindre."

23:21 - Mbappé : "Toujours voulu être le premier partout" Auteur d'un doublé face à l'Afrique du Sud, Kylian Mbappé s'est exprimé après le coup de sifflet final au micro de TF1. L'international tricolore a livré ses impressions après cette nouvelle victoire des Bleus : "Je me sens bien. Très bien même. J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec les copains aujourd'hui. Deux victoires en deux matchs, c'est bien. Bien sûr que j'ai toujours voulu être le premier partout (ndlr : nombre de buts marqués en bleu). Je sais qu'il y a encore un long chemin pour atteindre Thierry Henry. La Coupe du Monde on s'y prépare, on a ça dans un coin de notre tête."

23:07 - Fin du match C'est terminé. L'arbitre siffle la fin de ce match amical France - Afrique du Sud. Les Bleus l'emportent finalement (5-0) face au Bafana Bafana au stade Pierre Mauroy à Lille. Victoire convaincante des hommes de Didier Deschamps. ???????????????????????????????? ! ????⚽️



Très belle prestation des Bleus qui signent un 2ème succès en 2 matchs lors de ce rassemblement ✅



????????5-0????????| #FRAAFS | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/THMkZWoQZV — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 29, 2022

23:03 - BUT DE LA FRANCE ! Encore un but des Bleus ! Juste avant la fin du match. Mbappé provoque côté gauche et sert Guendouzi à l'entrée de la surface. Le Marseillais contrôle parfaitement et tente sa chance. Sa frappe fait mouche. Ça fait 5-0 pour la France. BUUUT ! Après sa 1ère passe décisive vendredi, @MatteoGuendouzi inscrit son ???????????? ???????????? ???????? ???????????????????????? ???????? ???????????????????????? ce soir, et de quelle manière ! ????



Une belle frappe enveloppée qui termine dans le petit filet ????



????????5-0????????| #FRAAFS | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/eT0f11hQGQ — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 29, 2022

23:02 - Changement pour les Bleus Nouveau changement pour Didier Deschamps dans ce France - Afrique du Sud : Jonathan Clauss, applaudi par le public lillois, est remplacé par Nkunku.

22:58 - EXPULSION DE MUDAU L'arbitre part vérifier les images lui-même après une grosse faute volontaire du Sud-Africain sur Digne. Après vérification, l'arbitre change la couleur de son carton et expulse Mudau. Les Bafana Bafana termineront la partie à 10.

22:55 - BUT DE LA FRANCE ! Et de 4 pour les Bleus dans ce match amical France - Afrique du Sud. Centre au deuxième poteau pour Mbappé pour Pogba. Le milieu des Red Devils remet de la tête devant le but, Ben Yedder n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. Les hommes de Deschamps mènent (4-0). 4ème BUT pour nos Bleus ! @WissBenYedder pousse la balle dans le but vide, sur une offrande de @paulpogba ????



????????4-0????????| #FRAAFS | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/gpF9H71u43 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 29, 2022

22:53 - Trois nouveaux changements dans ce France - Afrique du Sud Encore du sang neuf pour Hugo Broos et Didier Deschamps. Shandu remplace Mobbie côté Bafana Bafana. Koundé et Guendouzi remplacent Varane et Rabiot chez les Bleus.

22:51 - BUT DE LA FRANCE ! Kylian Mbappé ne tremble pas et tire son penalty à gauche de Williams. Le portier de Bafana Bafana plonge du bon côté mais ne peut rien faire. Les Bleus mènent (3-0) face à l'Afrique du Sud. Pénalty transformé par Kylian Mbappé qui s'offre un doublé ! ????



????????3-0????????| #FRAAFS | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/TVmZpAZj0v — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 29, 2022

22:46 - Penalty pour les Bleus ! Kylian Mbappé s'infiltre dans la surface, rentre dans ses dribbles et se fait faucher par Xulu. L'arbitre montre le point de penalty, c'est le numéro 10 des Bleus qui va se charger de le tirer.

22:41 - France - Afrique du Sud : deuxième carton jaune Deuxième avertissement dans ce match amical entre la France et l'Afrique du Sud : Rabiot écope d'un carton jaune après une faute sur Dolly.

22:40 - France - Afrique du Sud : premier carton jaune Premier avertissement dans ce match amical entre la France et l'Afrique du Sud : Monare écope d'un carton jaune après une semelle sur Pogba.

22:38 - Triple changement dans ce France - Afrique du Sud Trois changements dans ce France - Afrique du Sud pour Didier Deschamps : Kanté, Giroud et Griezmann sont remplacés par Pogba, Ben Yedder et Diaby.

22:37 - Le poteau de Digne ! Mbappé hérite du ballon à l'entrée de la surface et renverse le jeu au deuxième poteau. Digne tente sa chance, sa reprise de volée s'écrase sur le poteau droit de Williams. Le cuir revient sur Giroud qui tente un geste acrobatique. Ça passe au-dessus.

22:34 - L'inspiration de Mbappé ! Trouvé par Griezmann dans la surface sud-africaine, l'attaquant parisien se défait de deux défenseurs d'un superbe dribble derrière la jambe d'appui. Le numéro 10 des Bleus tente sa chance dans la foulée dans un angle fermé. C'est détourné par Williams.

22:33 - France - Afrique du Sud : second acte à sens unique Domination totale des Bleus dans le second acte de ce France - Afrique du Sud. Les Bleus ont la possession, les actions, il ne manque que les buts.

22:26 - La frappe de Giroud ! Encore une action chaude pour les Bleus qui déroulent dans ce France - Afrique du Sud. Clauss, très actif depuis la reprise, trouve parfaitement Giroud dans la surface qui tente sa chance de l'extérieur du droit. C'est détourné par Williams.

22:25 - La barre transversale de Mbappé ! Premier avertissement pour les Bafana Bafana dans les premières minutes de ce second acte. Kanté accélère balle au pied et sert Mbappé à sa droite qui se présente devant Williams. Sa tentative du droit est effleurée par le portier sud-africain et s'écrase sur la barre.

22:19 - France - Afrique du Sud : les premiers changements Deux premier changements à la pause pour Hugo Broos dans ce France - Afrique du Sud : Mokoena et Lakay sont remplacés par Mosele et Mudau.

22:18 - Début de la seconde période de France - Afrique du Sud Les Bleus donnent le coup d'envoi de la seconde période de France - Afrique du Sud. Encore 45 minutes à résister pour des Bafana Bafana totalement dépassés.

22:08 - France - Afrique du Sud : le but de Giroud en vidéo Après Mbappé, c'est Giroud qui a trouvé le chemin des filets dans ce France - Afrique du Sud. Découvrez en vidéo le joli but de l'attaquant du Milan AC. Après un joli numéro dans la surface, Olivier Giroud rentre un peu plus dans la légende des Bleus en inscrivant son 48e but ????



Revivez le but juste ici ⬇https://t.co/GEEjE1FzTW — TF1 (@TF1) March 29, 2022

22:02 - Fin de la première mi-temps L'arbitre siffle la fin de la première période de ce France - Afrique du Sud. Après 45 minutes de jeu, les Bleus mènent (2-0) grâce à des buts signés Mbappé (23e) et Giroud (34e).