Portugal - Macédoine du Nord : compos probables, chaîne TV, pronos... Toutes les infos du barrage en direct

Portugal - Macédoine du Nord. Dans le cadre des barrages de la zone Europe, les deux nations s'affrontent mardi 29 mars en finale où le vainqueur décrochera son billet pour la Coupe du monde 2022. Compositions probables, diffusion TV, pronostics, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur cette "finale" des barrages.

Qui du Portugal ou de la Macédoine du Nord ira à la Coupe du monde 2022 (du 21 novembre au 18 décembre) ? Après avoir éliminé la Turquie (3-1) vendredi 24 mars, les Portugais sont favoris d'une rencontre où les Macédoniens n'ont rien à perdre, surtout après s'être imposés en Italie contre les champions d'Europe en titre (0-1). S'ils s'imposent à Porto mardi 29 mars, ils disputeront le premier Mondial de leur histoire.

Fernando Santos, le sélectionneur de la Seleção aborde cette rencontre de la même manière que celle face aux Turcs vendredi 24 mars : "Nous pourrions jouer contre la Macédoine du Nord ou l'Italie : J'ai toujours dit ça. Ces matches sont des finales, et les finales sont toujours compliquées. Nous avons gagné la première et maintenant nous devons gagner la seconde. C'est sur cela que nous allons nous concentrer. Nous devons nous concentrer sur la Macédoine du Nord, qui sera certainement un match difficile. S'ils ont réussi à battre l'Italie, cela signifie que ce sera très difficile." En cas de victoire mardi 29 mars, le Portugal disputerait en fin d'année la huitième Coupe du monde de son histoire.

Du côté macédonien, Blagoja Milevski, sélectionneur de la Macédoine du Nord n'a pas envie de s'arrêter ici et compte bien écrire l'histoire de son pays : "Nous avons gagné contre l'une des meilleures équipes du monde (l'Italie). Nous ne nous arrêterons pas là ; nous avons une dernière étape à franchir pour atteindre la Coupe du monde. Nous sommes en bonne voie pour confirmer pourquoi nous faisons partie des 20 meilleures équipes d'Europe."

À quelle heure débute Portugal - Macédoine du Nord ?

Le coup d'envoi de la rencontre opposant le Portugal à la Macédoine du Nord dans le cadre des barrages de la Coupe du monde 2022 de la zone Europe est prévu à 20h45 depuis le stade du Dragon à Porto (Portugal).

Sur quelle chaîne suivre Portugal - Macédoine du Nord ?

W9 devait initialement diffuser la "finale" de la voie C (celle de l'Italie et du Portugal notamment) des barrages de la Coupe du monde. Mais la chaîne du groupe M6 a déprogrammé la diffusion de la rencontre pour la remplacer par le film Ghost, avec Patrick Swayze et Demi Moore.

Si vous souhaitez suivre ce barrage de la Coupe du monde sur smartphone, tablette ou ordinateur, vous devrez passer par le site 6play et vous créer un compte sur la plateforme.

Quelles compositions probables pour le Portugal et la Macédoine du Nord ?

Portugal : Diogo Costa - João Cancelo - Pepe - Fonte - Guerreiro - Danilo - Bruno Fernandes - Bernardo Silva - Otávio - Ronaldo - Jota.

Macédoine du Nord : Dimitrievski - S.Ristovski - Musliu - Velkovski - Alioski - Ademi - Churlinov - Spirovski - Bardhi - Trajkovski - M.Ristovski.

Quels pronostics pour cette "finale" des barrages de la zone Europe ?