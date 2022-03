Tunisie – Mali : compo, pronostics, chaîne TV… Les infos du match

TUNISIE - MALI FOOT. Scores et bus en live, résumé… Vivez le match en direct entre la Tunisie et le Mali, au stade Hammadi-Agrebi, dans le cadre du match retour des barrages qualificatifs pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Qui va valider son ticket pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar ? La Tunisie et le Mali sont à 90 minutes d’un rêve ! Vainqueurs à l’aller (1-0) en terres maliennes, sur un but contre son camp du malheureux Sissako, qui sera même expulsé dans cette rencontre, les Tunisiens partent avec un avantage sur leurs adversaires. Ils pourraient participer pour la sixième fois de leur histoire à la Coupe du Monde : "Rien n’est encore décidé, a confié Jalel Kadri après la première manche victorieuse. Nous restons très calmes, très concentrés. Ça sera un autre match même si nous avons un léger avantage."

Pour le Mali, il faudra rééditer la performance de janvier dernier. Lors de la première journée de la Coupe d’Afrique des Nations, les Aigles avaient pris le meilleur sur les Aigles de Carthage grâce à une réalisation sur penalty de Koné. À la veille de ce Tunisie - Mali, Mohamed Magassouba, sélectionneur des Aigles, était confiant : "Nous sommes là pour obtenir la qualification et nous allons y parvenir. Ce n'est pas une plaisanterie mais une promesse. La défaite à domicile ? Nous l'avons archivée et nous sommes certains que nous avons les moyens de battre la Tunisie chez elle et décrocher notre billet pour le Qatar."

Cette affiche pour les barrages qualificatifs à la Coupe du Monde 2022 au Qatar se disputera sur la pelouse de l’Hammadi-Agrebi à Radès (Tunisie). Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 21h30 par M.N’Diaye (Sénégal).

Ce choc de la zone Afrique pour la qualification à la Coupe du Monde 2022 sera à suivre sur La Chaîne L’Équipe ou sur l’Équipe Live via votre tablette, smartphone ou ordinateur.

Pour regarder en streaming le match entre la Tunisie et le Mali, vous devez vous rendre sur l’Équipe Live. Sinon, vous devez vous brancher sur La Chaîne l’Équipe via votre téléviseur.

Le XI probable de la Tunisie : Ben Said – Maaloul, Talbi, Ghandri, Drager – Ben Romdhane, Chaaleli, Laidouni – Msakni, Jaziri, Sliti

Le XI probable du Mali : Mounkoro – Haidara, Kouyate, Dante, Traoré – Dorgeles, Bissouma, Doucouré, Haidara – Kone, Diaby.