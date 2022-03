DIRECT. Tunisie - Mali : suivez en live le match des barrages à la Coupe du monde 2022

La Tunisie et le Mali viennent de pénétrer sur la pelouse du Stade Olympique de Radès !

21:12 - Jalel Kadri (Tunisie) : "Nous avons axé notre travail sur la récupération"

Devant la presse, le sélectionneur de la Tunisie a insisté sur des points clefs : "Nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour préparer le retour, donc nous avons axé notre travail sur la récupération après un vol qui a duré plus de 12 heures. En plus de la préparation physique, nous avons mis l’accent sur l’aspect psychologique afin que la préparation mentale des joueurs soit au plus haut niveau car ce sera important."