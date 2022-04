Francfort - Barcelone : heure, chaîne TV, pronos... Les infos du match en direct

FRANCFORT - BARCELONE. Le FC Barcelone se déplace en Allemagne jeudi 7 avril pour affronter l'Eintracht Francfort dans le cadre des quarts de finale aller de Ligue Europa, objectif des Blaugranas. Les Catalans veulent prendre une option sur le match retour du jeudi 14 avril. Heure de la rencontre, diffusion TV, pronostics, toutes les infos...

Objectif de la saison du FC Barcelone, la Ligue Europa est de retour jeudi 7 avril avec les quarts de finale aller où les Catalans se déplacent en Espagne sur la pelouse de l'Eintracht Francfort. Depuis le départ de Ronald Koeman et l'arrivée de Xavi sur le banc, ce n'est plus le même Barça. Actuelle seconde de la Liga, la formation barcelonaise reste sur 14 matchs consécutifs sans défaite, meilleur bilan d'Europe sur le territoire national. Favoris de cette confrontation face aux Allemands, le technicien espagnol préfèrent mettre en garde ses joueurs : "Les gens prennent pour acquis que nous serons en demi-finale, et c'est loin d'être le cas."

En conférence de presse d'avant-match, Xavi est revenu sur les qualités de l'équipe allemande : "À domicile ou à l'extérieur, nous essayons toujours de presser et de jouer de la même manière. L'Eintracht est peut-être inconnue en Espagne, mais c'est une super équipe, je soulignerais leurs transitions, ils sont très dangereux quand ils peuvent courir. Vu le tirage au sort, c'est un adversaire coriace, compliqué." Après avoir éliminé Naples et Galatasaray, les Barcelonais seront privés de Memphis Depay, Ansu Fati, Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Sergiño Dest et Luuk De Jong.

À quelle heure débute Francfort - Barcelone ?

Cette affiche pour les quarts de finale aller de Ligue Europa se disputera sur la pelouse du Waldstadion à Francfort (Allemagne). Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 21h00 par Srdjan Jovanovic (Serbie).

Sur quelle chaîne suivre Francfort - Barcelone ?

Détenteur des droits TV de Ligue Europa, RMC Sport 2 diffusera la rencontre dès le coup d'envoi de ce Francfort - Barcelone. La retransmission en clair de la rencontre n'est pas prévue.

Si vous souhaitez suivre ce quart de finale aller de Ligue Europa sur smartphone, tablette ou ordinateur, vous devrez souscrire à un abonnement sur l'application MyCanal ou RMC Sport.

Quelles compositions probables pour Francfort et Barcelone ?

Trapp (G) - Tuta - Hinteregger - Ndicka - Knauff - Rode (cap) - Jakic - D.Sow - Kostic - Kamada - Lindström. Barcelone : Ter Stegen (G) - Araujo - Piqué - E.Garcia - J.Alba - S.Busquets - Gavi - Pedri - F.Torres - Aubameyang - A.Traoré.

Quels sont les pronostics de ce quart de finale de Ligue Europa ?