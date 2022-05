Juventus - Inter : compos, chaîne TV, pronos... Les infos de la finale de Coupe d'Italie

JUVENTUS - INTER. La Juventus Turin et l'Inter Milan s'affrontent ce mardi soir en finale de la Coupe d'Italie. Heure, chaîne TV, compos, découvrez toutes les informations sur cette rencontre.

Qui de la Juventus Turin ou l'Inter Milan remportera la Coupe d'Italie ? Ce mercredi, les deux clubs s'affrontent en finale dès 21h00 au Stadio Olimpico de Rome. Tenants du titre, les Turinois comptent bien conserver le trophée et prendre leur revanche face aux Nerrazurri titrés lors de la Supercoupe d'Italie en janvier dernier.

Si les deux équipes sont déjà qualifiés pour la Ligue des Champions, les joueurs de Simone Inzaghi sont encore à la lutte pour le Scudetto. L'entraîneur de l'Inter attend beaucoup de ses joueurs : "C'est une finale et ce sont les détails qui feront la différence, nous nous connaissons, ce sera notre troisième confrontation et il y aura énormément de qualité. Nous devrons être bon dans la gestion des détails et gérer les phases de jeu de la meilleure des façons."

Du côte turinois, pour Massimiliano Allegri, il faudra que ses joueurs soient patients pendant la rencontre : "Demain ce sera une belle soirée. Le derby italien, on joue contre une équipe difficile à jouer, mais on a toujours fait de bons matchs contre eux. Il faudra de la patience, de la clarté et lectures du jeu. Alors peut-être que le football est étrange après deux minutes, le jeu est débloqué et tout change. L'important est d'avoir la sérénité et la clarté pour jouer un bon match, faire une bonne performance et essayer de ramener la coupe à la maison."

À quelle heure débute Juventus - Inter ?

Cette affiche pour la finale de Coupe d'Italie se disputera sur la pelouse du Stadio Olimpico à Rome (Italie). Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 21h00 par Mr. Paolo Valeri (Italie).

Sur quelle chaîne suivre Juventus - Inter ?

Pour regarder la finale de la Coupe d'Italie opposant la Juventus Turin à l'Inter Milan, vous devrez vous rendre sur la chaîne L'Equipe qui diffusera la rencontre dès son coup d'envoi. Yoann Riou et Candice Rolland seront aux commentaires.

Si vous souhaitez regarder la rencontre entre la Juventus Turin et l'Inter Milan sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez aller sur la plateforme de L'Equipe Live.

Quelles compositions probables pour la Juventus Turin et l'Inter Milan ?

Juventus : Perin - Danilo (ou De Sciglio) - De Ligt - Chiellini - Alex Sandro - Zakaria - Rabiot - Cuadrado - Dybala - Morata - Vlahovic.

Inter : Handanovic - Skriniar - De Vrij - Bastoni - Dumfries - Barella - Brozovic - Calhanoglu - Perisic - Dzeko - L.Martinez.

Quels pronostics pour cette finale de Coupe d'Italie ?