Tanzanie - Algérie : heure, chaîne TV, pronostics... Comment suivre le match en direct ?

La Tanzanie accueille l'Algérie dans une forme plutôt correcte. En effet, les Tanzaniens n'ont pas perdu depuis trois matchs et ont commencé cette campagne de qualification par un match nul sur la pelouse du Niger. Avant d'accueillir les Fennecs, les Taifa Stars sont à deux points de leurs adversaires et en deuxième position de ce groupe F.

L'Algérie de Djamel Belmadi se relève doucement d'une CAN compliquée et d'une cruelle élimination aux barrages de la Coupe du monde. Les Verts ont enchainé quatre rencontres sans défaites après la désillusion face au Cameroun et ont commencé par un succès face à l'Ouganda cette campagne de qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des nations.

A quelle heure débute le match Tanzanie - Algérie ?

Le match Tanzanie - Algérie débutera à 18h. Il se déroulera au Benjamin Mkapa National Stadium de Dar Es Salaam en Tanzanie.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Tanzanie - Algérie ?

La rencontre Tanzanie - Algérie est diffusée sur Bein Sports 1. L'arbitre du match sera le Soudanais Mahmood Ali Mahmood Ismail.

Quelle diffusion streaming pour le match Tanzanie - Algérie ?

La seule diffusion streaming qui sera disponible pour ce Tanzanie - Algérie sera la plateforme digitale de Canal+, MyCanal. Il faut disposer d'un abonnement pour avoir accès au match.

Quelles compositions probables pour Tanzanie - Algérie ?

Voici la composition probable de la Tanzanie : Manula - Mnoga, Dickson, Mwamnyeto, Husseini - Mkami, Miroshi - Msuva, Salum, Samatta - Mpole.

Du côté de l'Algérie, Djamel Belmadi devrait faire confiance aux hommes qui ont remporté le premier match de cette campagne de qualification à la CAN 2023. Voici le onze probable algérien : Zeghba - Benayada, Mandi, Touba, Bensebaini - Zerrouki - Ghezzal, Bennacer, Zorgane, Belaili - Slimani

Quels sont les pronostics pour la rencontre Tanzanie - Algérie ?

Ce match Tanzanie - Algérie n'est pas disponible sur les sites de paris traditionnels. L'Algérie fait, malgré tout, figure de favori pour cette rencontre.