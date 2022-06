Maroc - Afrique du Sud : heure, chaîne TV... Les infos du match

MAROC - AFRIQUE DU SUD. Au stade Moulay Abdallah de Rabat pour la 1ère journée des éliminatoires de la CAN 2023, prévue en Côte d'Ivoire, les Lions de l'Atlas reçoivent les Bafana Bafana.

Le Maroc, qualifié pour la prochaine Coupe du monde au Qatar en novembre prochain, débute les éliminatoires de la CAN 2023 ce jeudi 9 juin au stade Moulay Abdallah de Rabat face aux Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Présent dans le groupe K de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations, le Maroc a une poule accessible pour sécuriser rapidement sa place pour la prochaine CAN en Côte d'Ivoire avec la présence du Libéria, du Zimbabwe, et donc de l'Afrique du Sud, adversaire du soir. Problème, le Maroc sort d'une gifle face aux États-Unis (3-0): "Peut-être que ça va nous réveiller car on prépare la Coupe du monde. Peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose, pour un peu se calmer et être un peu réaliste et objectif, car la Coupe du monde, c'est autre chose."

En face, l'Afrique du Sud n'a plus disputé de rencontre depuis son amical face à l'équipe de France, au stade Pierre-Mauroy (5-0). Les hommes de Brooks n'ont pas été en mesure de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde mais sont confiants face au Maroc comme l'a expliqué son sélectionneur. "Le Maroc est une bonne équipe, c'est aussi une équipe qu'on connaît bien, on connaît ses joueurs (…) nous avons un plan, nous allons voir s'il va fonctionner le jour du match".

Cette 1ère journée des éliminatoires de la CAN 2023 entre le Maroc et l'Afrique du Sud se disputera sur la pelouse du stade Moulay Abdallah de Rabat. Le coup d’envoi sera donné à 21h00.

Comme c’est le cas pour les éliminatoires de la CAN 2023, vous devrez vous brancher sur beIN Sport pour suivre le match entre le Maroc et l'Afrique du Sud. Cette affiche sera diffusée sur beIN Sport 2.

Pour suivre Maroc - Afrique du Sud en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette, vous aurez un seul et unique choix. Vous devrez souscrire à un abonnement 100% digital à beIN Sport. Puis, vous allez pouvoir vous brancher sur beIN Sport 2.

Le XI probable du Maroc : Bono - Hakimi, Mmaee, Saiss, Aguerd, Masina - Taarabt, Amrabat, Ounahi - El Kaabi, Tissoudali.

Le XI probable de l'Afrique du Sud : Williams - Mobbie, Kekana, Fielies, Lakay - Sithole, Mosele, Maart - Hlongwane, Tau, Foster.

À la vue des derniers résultats, le Maroc est largement favori sur le papier face à l'Afrique du Sud. Les Lions de l'Atlas n'ont pas le choix, ils doivent l'important face à une équipe d'Afrique du Sud qui reste sur trois rencontres sans succès.