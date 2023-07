Ce lundi 31 juillet est peut-être un tournant dans le mercato du PSG. Kylian Mbappé a jusqu'à ce soir pour activer son option de prolongation. Dans le même temps, le club de la capitale discute avec le FC Barcelone concernant le cas d'Ousmane Dembélé.

Mbappé au PSG, au Real ou ailleurs ? L'essentiel Le mercato estival a ouvert ses portes le 10 juin pour fermer le 1er septembre prochain.

Le transfert de Kylian Mbappé est encore la grande question de ce mercato, alors que le joueur dit vouloir aller au bout de son contrat au PSG. Et ce malgré l'offre de l'Arabie saoudite qui lui a fait un pont d'or pour rejoindre son championnat et les forts soupçons d'accord avec le Real. En attendant, Paris reste très actif et essaie d'enrôler Dembélé.

En direct

17:00 - Mané à Al-Nassr, ça serait fait ! Il y aura bien un duo Sadio Mané- Cristiano Ronaldo à Al-Nassr. L'attaquant sénégalais et deuxième au ballon d'or en 2022 aurait passé sa visite médicale avec succès lundi 30 juillet. Il s'engagerait dans le club d'Arabie Saoudite pour quatre saisons. Le Bayern Munich toucherait selon Sky Sports Germany près de 30 millions d'euros. 15:55 - Le PSG négocie pour Dembélé La clause libératoire de 50 millions d'euros ne sera pas levée pour Ousmane Dembélé qui aurait demandé au club blaugrana une "permission" de négocier avec le PSG. Le FC Barcelone aurait aussi décalé son vol pour Las Vegas initialement prévu à 18h30 (heure française) à 1h du matin. Mais le joueur devrait quand même voyager aux Etats-Unis et à Las Vegas avec ses coéquipiers. Le club de la capitale qui désire le recruter a entamé des discussions avec le champion de la Liga 2023. Les Qataris espèrent convaincre la formation espagnole de céder le tricolore encore désiré par son entraineur Xavi. 14:00 - Marseille poursuit son bon mercato Loin de toute l'attraction médiatique, l'Olympique de Marseille continue tranquillement son marché dans ce mercato déjà réussi pour les Phocéens. Après Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Renan Lodi, Ruben Blanco et Geoffrey Kondogbia, voici Iliman Ndiaye. L'ailier qui était en D2 anglaise, provient de Sheffield United. En Angleterre, le Sénégalais a marqué 14 buts et délivré 10 passes décisives ce qui justifie les 20 millions d'euros posés sur la table selon L"Equipe et d'autres sources médiatiques. Le joueur de 23 ans devient ainsi la 5e recrue de l'OM et sera un renfort supplémentaire pour la saison à venir. 12:00 - Courtisé par le PSG, Dembélé se rapproche d'un retour en France Le Paris-Saint-Germain est disposé à lever l'option d'achat de 50 millions d'euros pour attirer Ousmane Dembélé selon le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano. Cette clause libératoire est valable jusqu'au 31 juillet 2023. Le club de la capitale tente de faire venir l'attaquant français au dépit du FC Barcelone, mécontent de cet intérêt. Le président des Catalans Joan Laporta serait même remonté contre le PSG. L'entraineur Xavi désire le conserver dans son effectif et l'a rappelé en conférence de presse : "j'ai déjà dit à de nombreuses reprises que, pour moi, il a le potentiel pour être le meilleur au monde à son poste. Je l'ai dit lors de ma présentation et je le répète aujourd'hui, il est capital pour moi ". 11:15 - Mbappé va trancher aujourd'hui ! Kylian Mbappé a jusqu'à ce soir pour décider de prolonger d'une année son contrat avec le PSG, c'est-à-dire jusqu'en 2025. Mais il est peu probable qu'il opte pour cette option car un bras de fer a été entamé par le club de la capitale et le numéro 7. Le PSG l'a évincé du groupe pour la tournée au Japon. Le capitaine des Bleus a toujours proclamé et rêvé d'aller au Real Madrid. Il a aussi fait savoir qu'il souhaitait aller au terme de son contrat jusqu'en 2024. Ce cas de figure ne convient toutefois pas au PSG qui le laisserait partir libre et donc sans rentrée d'argent. Les Qataris espèrent évidemment obtenir une gratification sur le joueur qui a une superbe valeur marchande.

C'est probablement, et une nouvelle fois, le feuilleton de l'été. Kylian Mbappé a annoncé qu'il ne lèverait pas son option d'une année supplémentaire au sein du PSG, souhaitant donc partir à la fin de la saison 2024. Après cette annonce, les rumeurs autour d'un départ au Real récurrents lors des précédents mercatos, sont reparties de plus belle, même si le champion du monde 2018 a expliqué qu'il était "très heureux" à Paris et qu'il voulait faire cette dernière saison dans la capitale.

Problème : Paris ne souhaite pas voir "le meilleur joueur du monde partir gratuitement" l'année prochaine, à la date de fin de son contrat, comme l'a déjà expliqué le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi. Il pourrait donc forcer le départ du Français dès cet été. La rupture entre le joueur et le club de la capitale semble donc consommée : Kylian Mbappé a été écarté de la tournée du PSG au Japon en juillet et le club s'est dit prêt à accepter l'offre de 300 millions d’euros du club saoudien Al-Hilal. Une offre qui ne semble pas d'actualité pour l'attaquant. Tandis que le Real joue la montre et espère faire l'affaire du siècle, un prêt ou même une saison 2023-2024 de Mbappé sur le banc sont évoqués.