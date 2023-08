Alors que Ousmane Dembélé se rapproche toujours un peu plus du PSG, le Barça cherche son éventuel remplaçant.

Le transfert de Kylian Mbappé est encore la grande question de ce mercato, alors que le joueur dit vouloir aller au bout de son contrat au PSG, Paris cherche à le vendre pour ne pas le voir partir gratuitement. En attendant, le PSG reste très actif et essaie d'enrôler Dembélé alors que le Barça cherche son remplaçant.

10:49 - Alexis Sanchez vers le Barça ? L'ancien attaquant de l'OM Alexis Sanchez, qui n'a toujours pas prolongé son contrat et qui est donc libre, pourrait trouver un point de chute au Barça. Déjà passé au sein de la maison catalane entre 2011 et 2014, le Chilien pourrait être le remplaçant de Ousmane Dembélé si le Français venait à partir du Barça. D’après le journaliste catalan Josep Capdevila, l'agent du joueur de 34 ans serait même venu en Catalogne pour négocier. 31/07/23 - 17:00 - Mané à Al-Nassr, ça serait fait ! Il y aura bien un duo Sadio Mané- Cristiano Ronaldo à Al-Nassr. L'attaquant sénégalais et deuxième au ballon d'or en 2022 aurait passé sa visite médicale avec succès lundi 30 juillet. Il s'engagerait dans le club d'Arabie Saoudite pour quatre saisons. Le Bayern Munich toucherait selon Sky Sports Germany près de 30 millions d'euros. 31/07/23 - 15:55 - Le PSG négocie pour Dembélé La clause libératoire de 50 millions d'euros ne sera pas levée pour Ousmane Dembélé qui aurait demandé au club blaugrana une "permission" de négocier avec le PSG. Le FC Barcelone aurait aussi décalé son vol pour Las Vegas initialement prévu à 18h30 (heure française) à 1h du matin. Mais le joueur devrait quand même voyager aux Etats-Unis et à Las Vegas avec ses coéquipiers. Le club de la capitale qui désire le recruter a entamé des discussions avec le champion de la Liga 2023. Les Qataris espèrent convaincre la formation espagnole de céder le tricolore encore désiré par son entraineur Xavi.

C'est probablement, et une nouvelle fois, le feuilleton de l'été. Kylian Mbappé a annoncé qu'il ne lèverait pas son option d'une année supplémentaire au sein du PSG, souhaitant donc partir à la fin de la saison 2024. Après cette annonce, les rumeurs autour d'un départ au Real récurrents lors des précédents mercatos, sont reparties de plus belle, même si le champion du monde 2018 a expliqué qu'il était "très heureux" à Paris et qu'il voulait faire cette dernière saison dans la capitale.

Problème : Paris ne souhaite pas voir "le meilleur joueur du monde partir gratuitement" l'année prochaine, à la date de fin de son contrat, comme l'a déjà expliqué le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi. Il pourrait donc forcer le départ du Français dès cet été. La rupture entre le joueur et le club de la capitale semble donc consommée : Kylian Mbappé a été écarté de la tournée du PSG au Japon en juillet et le club s'est dit prêt à accepter l'offre de 300 millions d’euros du club saoudien Al-Hilal. Une offre qui ne semble pas d'actualité pour l'attaquant. Tandis que le Real joue la montre et espère faire l'affaire du siècle, un prêt ou même une saison 2023-2024 de Mbappé sur le banc sont évoqués.