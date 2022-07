"France - Italie : les Bleues entament la compétition par un festival, le résumé du match"

23:15 - Le résumé du match

La France entame parfaitement cet Euro 2022. Les Françaises ont surclassé l'Italie ce dimanche 10 juillet lors de la première journée du groupe D (5-1). Et pourtant la véritable première grosse occasion du match était à mettre à l'actif de l'Italie et de Bonansea qui était tombée sur une Peyraud-Magnin exceptionnelle. Et ce premier coup de chaud a visiblement complètement réveillé les Françaises qui n'ont plus été inquiétées une seule fois dans ce premier acte. C'est Grace Geyoro qui a lancé le festival des Bleues. Elle ouvre le score après neuf minutes de jeu et est imitée trois minutes plus tard par Katoto. Après une phase de gestion plus importante, les joueuses de Corinne Diacre ont inscrit trois buts en l'espace de six minutes juste avant le retour aux vestiaires. Cascarino inscrit son premier but avec les Bleues dans une phase finale de grande compétition (39e) avant que Geyoro ne vienne parachever son excellente première période par un triplé. La milieu française inscrit le quatrième et le cinquième but de la France juste avant la mi-temps (41e et 45e). Mais le festival n'aura finalement lieu qu'en première période. En effet, les Françaises sont revenues en deuxième période avec beaucoup moins d'intensité et une volonté de gérer qui s'est retournée contre elles. L'Italie punira les Bleues avec un but de Martina Piemonte (77e) qui venait d'entrée en jeu. Ce but constituera la seule mauvaise note pour les joueuses de Corinne Diacre qui s'installent en tête de ce groupe D.