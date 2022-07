Kawasaki - PSG DIRECT : Paris accroché, le match en live

KAWASAKI - PSG. Le PSG a pour le moment du mal à faire la différence pour son tout premier match amical de la tournée japonaise. Suivez l'avant match en direct.

En direct

Recevoir nos alertes live !

12:57 - Petite pause fraîcheur au programme On vient d'atteindre les 25 minutes et les joueurs du PSG et Kawasaki se dirigent vers les bancs pour une pause fraîcheur. Il fait actuellement 31 degrés à Tokyo.

12:54 - Vitinha sauve le PSG Sur une nouvelle percée de Marcinho pour Kawasaki, le Brésilien remet en retrait pour son coéquipier mais c'est sans compter sur Vitinha qui met le pied et pousse la balle en corner.

12:53 - Donnarumma pousse la balle en corner Ca chauffe dans la surface parisienne ! Après un centre repoussé, Songkrasin fait une reprise de volée et Donnarumma n'a pas pris de risque en boxant le ballon en corner.

12:52 - La grosse occasion pour Mbappé Après un superbe service de Neymar pour Kylian Mbappé, le Français butte sur le gardien de l'équipe japonaise.

12:50 - Marcinho peut s'en vouloir Lancé dans la profondeur sur son côté gauche, Marcinho se retrouve dans la surface de réparation et enroule trop sa frappe qui termine en six mètres. Seul face à Gianluigi Donnarumma malgré le retour de Sergio Ramos, le Brésilien avait l'occasion d'ouvrir le score.

12:48 - Belle occasion manquée par les Parisiens Après une récupération haute de Nuno Mendes, le ballon arrive dans les pieds de Kylian Mbappé qui sert dans la foulée Neymar. Le Brésilien veut dribbler le défenseur et sert Messi qui passe à Hakimi. Le Marocain frappe mais son tir est contrée par la défense. Sur le corner, le gardien s'interpose et boxe le ballon. On vient d'atteindre le quart d'heure de jeu dans ce premier match de préparation au Japon pour le PSG.

12:45 - Quel tacle de Jesiel ! Après une passe en profondeur de Lionel Messi pour Kylian Mbappé, Jesiel est venu s'interposer devant le Français avec un tacle plein d'agressivité. Six mètres à venir pour Kawasaki.

12:42 - La frappe de Neymar stoppée Après une belle chevauchée dans la surface de réparation, Neymar a buté sur le gardien de Kawasaki après une frappe croisée du pied droit.

12:40 - Galtier donne ses premières consignes Christophe Galtier a profité d'un temps mort médical pour donner ses premières consignes à ses joueurs. 35 minutes à jouer dans la première mi-temps.

12:39 - Le PSG campe dans le camp adverse Le gros pressing de l'équipe japonaise est passé, les joueurs du PSG et notamment les milieux Vitinha et Gana Gueye ont repris le contrôle du ballon. Si le trio offensif Messi - Mbappé - Neymar touche de plus en plus la balle, les derniers gestes sont approximatifs à l'image du centre de Kylian Mbappé qui a fini dans les gants du gardien.

12:35 - La possession pour le PSG Dans ce début de rencontre, le Paris Saint-Germain a souvent le ballon malgré le pressing assez haut des Japonais.

12:32 - Début du match Le PSG entame sa tournée estivale japonaise face à Kawasaki. Le coup d'envoi vient d'être donné par l'arbitre japonais Y.Araki.

12:30 - La composition de Kawasaki Pour cette rencontre face au Paris Saint-Germain, l'entraîneur de Kawasaki, T.Onaki a choisi un dispositif en 3-4-3 : Jung (G) - Noborizato - Jesiel - Kurumaya - Sasaki - Tono - Tachibanada - Songkrasin - Ienaga - Damiao - Marcinho..

12:26 - Les joueurs entrent sur le terrain Les joueurs du Paris Saint-Germain et Kawasaki viennent d'entrer sur la pelouse du New National Stadium à Tokyo. Pour l'occasion, les Parisiens arborent le nouveau maillot extérieur.