Kawasaki - PSG DIRECT : victoire poussive pour Paris, le résumé et les buts en vidéo

Ce mercredi 20 juillet, Lionel Messi a ouvert le score sur une frappe du pied droit déviée qui a terminé sa course dans les cages de Kawasaki. Le Paris Saint-Germain l'a finalement emporté 2-1. Revivez le premier but de l'Argentin cette saison.

Victoire compliquée pour le Paris Saint-Germain face à Kawasaki ce mercredi 20 juillet. Les Parisiens l'ont emporté 2-1 après des buts de Lionel Messi et Arnaud Kalimuendo alors que Yamamura a réduit le score. Prochain rendez-vous ce samedi 23 juillet à 12h00 contre Urawa.

Après une passe en profondeur, Danilo Pereira récupère le ballon mais il est accroché par Chinen. L'arbitre ne siffle pas faute et Thilo Kehrer vient tacler le ballon dans les pieds de l'attaquant.

Sur une mauvaise passe de Juan Bernat dans la surface de réparation, Matsui récupère et frappe en première intention. Corner à venir après un arrêt de Sergio Rico.

Malgré le deuxième but du Paris Saint-Germain et les deux occasions de Mauro Icardi, la deuxième mi-temps du match face à Kawasaki est moins riche en occasions que la première période.

Après une récupération du Paris Saint-Germain et une contre-attaque, Arnaud Kalimuendo transmet la balle en profondeur à Mauro Icardi, excentré qui ne parvient pas à ajuster son lob qui termine dans les gants du gardien de Kawasaki.

Après les sorties de Kimpembe et Marquinhos, Juan Bernat a pris le brassard de capitaine.

13:53 - De nouveaux changements côté PSG

Après le but d'Arnaud Kalimuendo, Christophe Galtier a effectué de nouveaux remplacements. Sergio Rico a remplacé Gianluigi Donnarumma dans les cages alors Danilo, Mauro Icardi, Thilo Kehrer et Warren Zaire-Emery ont respectivement pris la place de Marquinhos, Lionel Messi, Sergio Ramos et Vitinha.