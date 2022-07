Real - Barça : heure, chaîne TV, compos... Les infos du match en direct

REAL - BARCA. Premier Classico de l'année ce dimanche 24 juillet où les Blaugranas et les Madrilènes vont s'affronter dans le cadre d'une tournée aux États-Unis. Heure, streaming, toutes les informations sur la rencontre.

Il va falloir se lever tôt pour assister à l'affiche de gala au programme ce dimanche 24 juillet ! Dès 5h00 heure française, le Real Madrid et le FC Barcelone s'affrontent dans le cadre d'une tournée de préparation aux États-Unis. Un Classico pour débuter la saison, rien de mieux pour les Madrilènes qui ne voient pas cette confrontation comme un match amical, à l'image de l'entraîneur Carlo Ancelotti : "Contre Barcelone ce n'est jamais un match amical, ce n'est pas une exhibition. C'est l'équipe pour laquelle nous avons le plus de respect et celle avec laquelle nous avons la plus grande rivalité. Ce sera un spectacle et un match très compétitif."

Retenu à Barcelone en raison d'un problème de passeport, Xavi est arrivé aux États-Unis mercredi 20 juillet. Si l'entraîneur des Blaugranas a manqué le festival offensif de son équipe dans la nuit de mardi à mercredi contre l'Inter Miami (6-0), il a néanmoins pu rencontrer la nouvelle recrue phare du Barça, Robert Lewandowski. En attendant le Classico, Joan Laporta, le président du FC Barcelone a lancé les hostilités avec une campagne publicitaire dans les rues de Las Vegas. Accompagné de certains joueurs, on y voit le dirigeant catalan dire : "calmez-vous merengues, ce qui se passe à Las Vegas, reste à Las Vegas."

but dont worry merengues, what happens in Las Vegas, stays in Las Vegas pic.twitter.com/hg0QhESe2C — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) July 22, 2022

À quelle heure débute Real - Barça ?

Premier match de la tournée américaine pour le Real Madrid et le FC Barcelone qui vont s'affronter le dimanche 24 juillet à 5h00 heure française. Le coup d'envoi est prévu au Allegiant Stadium de Las Vegas (États-Unis).

Sur quelle chaîne suivre Real - Barça ?

Le premier Classico de la saison entre le Real Madrid et le FC Barcelone ne sera pas diffusé sur des chaînes TV françaises. Pour voir la rencontre, il faudra se tourner vers le streaming.

Si vous souhaitez regarder la rencontre entre le Real Madrid et le FC Barcelone sur votre ordinateur, vous devrez vous rendre sur le site OneFootball. Si vous souhaitez voir le match sur votre tablette ou votre téléphone, vous devrez télécharger l'application OneFootball.

Quelles sont les compositions probables du Real Madrid et du FC Barcelone ?

Real Madrid : Courtois - Carvajal -Militao - Alaba (ou Rudiger) - F.Mendy - Modric (ou Tchouaméni) - Casemiro - Kroos (ou Camavinga) - Asensio (ou Valverde) - Benzema - Vinicius.

FC Barcelone : Ter Stegen (G) - Dest - Christensen - Araujo (ou Garcia) - J.Alba - Gavi - Kessie - Pedri - Raphinha (ou Dembélé) - Aubameyang (ou Lewandowski) - Fati.