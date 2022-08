DIRECT. PSV - Monaco : heure, compositions... L'avant match en live

PSV Eindhoven - AS Monaco. Une semaine après une sortie décevante à domicile, l'AS Monaco doit se libérer aux Pays-Bas pour écarter le PSV lors du 3ème tour préliminaire retour et continuer à rêver de la Ligue des Champions. Suivez le troisième tour préliminaire retour en direct.

19:57 - L'ambiance monte à Eindhoven Plus que la chaleur tout estivale qui baigne Eindhoven, le public du PSV se délecte de pouvoir vivre une nouvelle soirée européenne. Connu pour sa ferveur, il a déjà commencé à s'échauffer sous le beau soleil néerlandais. L'ambiance promet d'être belle et chaleureuse au Philips Stadion. Pour mémoire, le troisième tour préliminaire retour de la Ligue des Champions entre le PSV et Monaco démarrera à 20h30.

19:55 - Le PSV s'est rassuré Tenu en échec par Monaco lors du match aller du 3ème tour préliminaire de la Ligue des Champions, le PSV Eindhoven a repris sa marche en avant, ce week-end. Tombeuse avec la manière de l'Ajax Amsterdam (5-3), il y a dix jours, l'équipe de Ruud van Nistelrooy a de nouveau livré une prestation offensive de qualité, plantant 4 buts face au faible FC Emmen (4-1). Titularisé, Xavi Simmons a été l'homme du match, démontrant une grande activité et donnant une passe décisive. De son côté, Gakpo a signé un doublé et Bakayoko s'est joint à la fête des buteurs. De quoi donner confiance avant le match retour prévu ce soir contre Monaco.

19:52 - Composition du PSV : tout comme à l'aller Comme Philippe Clement, Ruud van Nistelrooy a décidé de n'opérer aucun changement avec son onze de départ. L'ancien attaquant néerlandais s'appuiera à nouveau sur De Jong en pointe, épaulé par Gakpo, Til et Sibari. Prétendant à un place de titulaire, Xavi Simons commencera la rencontre sur le banc. Au milieu, Sandaré et le buteur de l'aller Veerman assureront la récupération. En défense, Obispo et Teze garderont l'axe avec Max et Mwene sur les flancs gauche et droit.

19:50 - Monaco est lancé Le week-end dernier, Monaco a parfaitement lancé sa saison en allant s'imposer à Strasbourg. Emballants, les hommes de Philippe Clement ont multiplié les actions et fini par faire céder le solide Matz Sels, qui a évité une plus grosse défaite aux Alsaciens. Avant la pause, c'est Diatta qui a créé la première brèche avant que Diop ne double la marque peu après le retour des vestiaires. Malgré la réduction de l'écart par Delaine et quelques frayeurs en fin de match, l'ASM a assuré l'essentiel pour sa rentrée en Ligue 1 (2-1) et fait le plein de confiance pour le retour du 3ème tour préliminaire de Ligue des Champions contre le PSV Eindhoven.

19:45 - La VAR toujours actrice Comme au match aller, l'arbitre pourra faire appel à l'arbitrage vidéo pour l'aider dans son action lors du 3ème tour préliminaire retour de Ligue des Champions. La semaine dernière, la VAR n'avait pas été clémente avec Monaco puisqu'elle avait incité l'Italien Davide Massa à ne pas siffler de penalty sur une main dans la surface d'Obispo.

19:42 - La composition de l'AS Monaco : on prend les mêmes Alors qu'on attendait plusieurs retours et peut-être quelques retouches au vue des prestations de plusieurs joueurs la semaine dernière et le week-end dernier, Philippe Clement a décidé de faire confiance au même onze que celui du match aller. En effet, le technicien belge a renouvelé sa confiance au duo Ben Yedder-Volland devant, soutenu par Minanimo et Golovine.Fofana et Matazo recomposent le coeur de la récupération monégasque. Derrière, Jakobs garde finalement sa place, quand on annonçait le retour de Caio Henrique, négatif au Covid-19. Maripan et Disasi restent dans l'axe, et Vanderson arpentera le flanc droit.

19:40 - Des Espagnols au sifflet La rencontre sera arbitrée par l'Espagnol Jesus Gil Manzano. Il sera assisté par ses compatriotes Angel Nevado et Javier Martinez Nicolas. Un autre espagnol Isidro Diaz de Mera Escuderos officiera comme 4e arbitre quand l'arbitrage vidéo sera assuré par la paire espagnole Alejandro Hernandez-José Gonzalez.