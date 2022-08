Real Sociedad - Barcelone : le Barça s'impose avec la manière, Dembélé buteur, le résumé du match

REAL SOCIEDAD - BARCELONE. Le FC Barcelone s'est imposé ce dimanche 21 août sur la pelouse de la Real Sociedad ce dimanche 21 août lors de la deuxième journée de Liga (4-1). Ousmane Dembélé, Ansu Fati et Lewandowski, par deux fois, ont été les buteurs.

00:10 - Le résumé du match Le FC Barcelone engrange son premier succès de la saison à l'occasion de la deuxième journée de la Liga sur la pelouse de la Real Sociedad (4-1) ce dimanche 21 août. Il ne fallait, en tous cas, pas être en retard pour assister au premier but de la rencontre. Robert Lewandowski célèbre son anniversaire en marquant son premier but en championnat après 46 secondes de match. Le Polonais profite d'un tir raté du jeune latéral Baldé pour ouvrir le score. Mais il n'a pas fallu attendre trop de temps non plus pour que la Real Sociedad réagisse par l'intermédiaire de Alexander Isak. L'attaquant suédois profite d'un léger contre favorable pour lober Marc-André ter Stegen (6e). Si il n'y a pas eu de buts après ces deux là lors du premier acte, le reste de la première période a été très très plaisant et les gardiens ont été infranchissables et surtout celui du FC Barcelone. Ter Stegen repousse plusieurs tentatives dont celles de Merino puis de David Silva d'un arrêt de grande classe juste avant le retour aux vestiaires. En deuxième période, alors que les Blaugranas semblaient en difficulté et ont même cru être menés après le but refusé de Brais Mendez (54e), ils ont su repasser devant juste après les changements opérés par Xavi. Ansu Fati et Raphinha rentrent en jeu. Le second récupère et donne au premier qui talonne intelligemment derrière lui vers Dembélé qui marque son premier but de la saison (66e). Deux minutes plus tard, le Français est imité par Lewandowski qui inscrit son deuxième but de la soirée après une nouvelle passe décisive de Fati (68e). Ces deux joueurs sont encore dans le coup une dizaine de minutes plus tard lorsque Fati reçoit un bon ballon de Lewandowski et endosse, cette fois-ci, le rôle de buteur (79e). Au final, les Blaugranas s'imposent largement sans être flamboyants et se lancent dans cette saison après le faux pas de la semaine passée face au Rayo Vallecano (0-0).

21/08/22 - 23:57 - Lewandowski n'avait pas le temps Visiblement Robert Lewandowski n'avait pas envie d'attendre trop lontgemps avant d'ouvrir son compteur en Liga dans ce Real Sociedad - Barcelone. Le Polonais a marqué après 46 secondes de jeu soit le but le plus rapide de sa carrière, le but le plus rapide du FC Barcelone en championnat depuis Iniesta en 2009 et le but le plus rapide inscrit à l'extérieur en championnat depuis 2003.

21/08/22 - 23:51 - C'est terminé ! Le Barça s'impose C'est fini à San Sebastian ! Le Barça s'impose dans ce Real Sociedad - Barcelone grâce à deux buts de Lewandowski et un de Fati et de Dembélé. Alexander Isak est le buteur pour les locaux.

21/08/22 - 23:49 - Trois minutes de plus Trois minutes supplémentaires vont être disputées dans ce Real Sociedad - Barcelone.

21/08/22 - 23:46 - Fin de Real Sociedad - Barcelone tranquille L'intensité à largement baissé depuis le quatrième but du FC Barcelone et les deux équipes attendent maintenant doucement la fin de ce Real Sociedad - Barcelone.

21/08/22 - 23:42 - Double changement pour le Barça Xavi procède à deux nouveaux changements dans ce Real Sociedad - Barcelone avec les entrées de Sergi Roberto et Kessie à la place de De Jong et Gavi.

21/08/22 - 23:37 - Fati marque à son tour On prend les mêmes et on recommence. Cette fois-ci Lewandowski est à la passe et Ansu Fati finit. Les Blaugranas mènent quatre buts à un. La fin de ce Real Sociedad - Barcelone pourrait être longue pour les Basques.

21/08/22 - 23:35 - Double changement pour Alguacil L'entraineur de la Real Sociedad procède à deux nouveaux changements avec les entrées de Gorosabel à la place de Elustondo et la sortie de Merino remplacé par Karrikaburru.

21/08/22 - 23:33 - Le Barça essaye de maitriser Les Barcelonais essayent maintenant de conserver leur avantage de deux buts dans ce Real Sociedad - Barcelone alors que les locaux semblent abattus psychologiquement.

21/08/22 - 23:30 - Ali Cho prend sa chance L'ancien Angevin se met déjà contribution dans ce Real Sociedad - Barcelone. Il repique plein axe et frappe vers les cages barcelonnaises mais ter Stegen est encore sur le coup.

21/08/22 - 23:29 - Triple changement pour la Real Sociedad Imanol Alguacil fait trois changements dans ce Real Sociedad - Barcelone. Navarro, Ali Cho et Turrientes remplacent Isak, Kubo et Silva. Du côté des Blaugrans, Jordi Alba rentre en jeu à la place du Français Ousmane Dembélé.

21/08/22 - 23:27 - Le doublé pour Lewandowski Robert Lewandowski inscrit un doublé dans ce Real Sociedad - Barcelone et fait mal aux Basques. Après une belle combinaison menée par Pedri et Fati, le Polonais est seul et conclut.

21/08/22 - 23:24 - Ousmane Dembélé redonne l'avantage au FC Barcelone Après une magnifique talonnade d'Ansu Fati, Ousmane Dembélé contrôle et enchaine d'une frappe du pied gauche qui vient se loger dans les petits filets de Remiro. Les Blaugranas repassent devant dans ce Real Sociedad - Barcelone.

21/08/22 - 23:21 - Double changement pour Barcelone Ferran et Baldé cèdent leur place dans ce Real Sociedad - Barcelone et sont remplacés par Fati et Raphinha.

21/08/22 - 23:18 - Le Barca peine à se créer des occasions Dans ce Real Sociedad - Barcelone, Ousmane Dembélé et les siens peinent à faire des différences et à se créer des occasions. C'est encore plus le cas en deuxième période.

21/08/22 - 23:15 - Encore ter Stegen Après un superbe enchainement de Merino, Marc-André ter Stegen va très vite au sol et réalise une belle parade en deux temps. Le portier allemand est décisif dans ce Real Sociedad - Barcelone.

21/08/22 - 23:14 - Quelle occasion pour le Barça C'est la première grosse occasion de ce deuxième acte de ce Real Sociedad - Barcelone. Gavi hérite d'une touche adverse complètement ratée mais le jeune milieu catalan ne parvient pas à frapper suite à la sortie de Remiro.

21/08/22 - 23:13 - Le Normand encore réprimandé Robin Le Normand devrait faire attention dans ce Real Sociedad - Barcelone. Il se fait encore réprimandé par l'arbitre alors qu'il a déjà été averti.

21/08/22 - 23:10 - But incroyable mais refusé pour la Real Sociedad Après une combinaison peu académique, Brais Mendez centre vers Le Normand qui ne touche pas le ballon mais l'assistant lève son drapeau pour hors-jeu. Le Français a influencé l'action. Le ballon du milieu de la Real Sociedad était rentré dans les cages. Coup de chaud piur les Blaugranas dans ce Real Sociedad - Barcelone.

21/08/22 - 23:08 - Carton pour Araujo Takefusa Kubo se joue de Ronald Araujo qui est obligé de commettre la faute sur le Japonais. L'arbitre n'hésite pas et adresse un carton au défenseur du Barça dans ce Real Sociedad - Barcelone.

21/08/22 - 23:07 - Trois joueurs à l'échauffement du côté barcelonnais Ansu Fati, Sergio Roberto et Raphinha sont en train de s'échauffer et pourraient rentrer dans ce Real Sociedad - Barcelone.

21/08/22 - 23:04 - La tension grimpe entre Lewandowski et Le Normand Robin Le Normand, déjà averti, accroche Lewandowski et ne le lâche pas, ce qui énerve le Polonais. L'arbitre convoque les deux joueurs et leur demande de se calmer dans ce Real Sociedad - Barcelone.

21/08/22 - 23:03 - C'est reparti à San Sebastian Début du deuxième acte de ce Real Sociedad - Barcelone où les deux équipes sont à égalité après 45 minutes. Robert Lewandowski a ouvert le score après 46 secondes mais Alexander Isak lui a répondu cinq minutes plus tard.

21/08/22 - 22:47 - C'est la mi-temps Sur ce dernier coup de tête de Lewandowski dans les mains de Remiro, l'arbitre met fin à ce très joli premier acte de ce Real Sociedad - Barcelone.