FOOT. Brésil - Tunisie : la Seleçao corrige les Tunisiens au Parc des Princes, le résumé du match

22:40 - Le résumé du match

Le Brésil corrige la Tunisie et termine idéalement sa préparation à la Coupe du monde (5-1). Très vite dans la première période, cette rencontre était électrique. Les Brésiliens, pris en grippe par les spectateurs tunisiens, ont frappé en premiers avec une sublime tête lobée de Raphinha (11e). L'affaire semblait alors déjà compliquée pour les Aigles de Carthage mais leur réaction a été excellente puisque le Lorientais Talbi marque aussi de la tête pour répondre à l'ancien Rennais et fait chavirer le Parc des Princes (18e). Mais la Séleçao n'a vraiment pas tardé à reprendre l'avantage. Une minute après, Richarlison remet le Brésil devant en profitant d'une erreur d'alignement de la défense tunisienne (19e). Le festival de buts n'est pas encore fini dans ce premier acte car Neymar y va de son pénalty dans son jardin après une faute de Laidouni dans la surface sur Casemiro (29e). Onze minutes plus tard, Raphinha va, cette fois-ci, se servir de son pied gauche pour tromper Dahmen une deuxième fois (40e). Visiblement dépassés par le score, Dylan Bronn va réaliser, deux minutes plus tard, une grossière intervention sur Neymar qui obligera Rudy Buquet à exclure le joueur de la Salernitana (42e). En deuxième période, la Seleçao a surtout géré le match. Les Tunisiens, réduits à 10, ont passé les premières minutes du second acte à défendre avant de sortir un peu plus laissant des espaces aux joueurs de Tite. Vinicius a beaucoup tenté sans réussite, contrairement à Pedro, rentré, comme son compatriote du Real, à la mi-temps et qui a marqué un très joli but, son premier sous le maillot brésilien (74e). Les dernières minutes de la rencontre seront dénuées de but malgré une belle occasion pour Thiago Silva de se rappeler aux bons souvenirs du Parc des Princes. Le Brésil continue d'engranger de la confiance avant la Coupe du monde 2022 au Qatar. Quant à la Tunisie, malgré une défaite, elle peut, tout de même, se réjouir de ce qu'elle a pu montrer ce soir avant de s'envoler pour le Qatar et évoluer dans le groupe de la France.