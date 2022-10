Nantes - Fribourg : compos, diffusion TV, pronos... Les infos du match en direct

NANTES - FRIBOURG. Quatrième journée de Ligue Europa dans le groupe G où le FC Nantes reçoit le club allemand de Fribourg. Compositions probables, diffusion TV, pronostics... Découvrez toutes les informations sur la rencontre.

Après trois points décrochés en trois matchs, le FC Nantes n'est pas en position de force avant de recevoir le SC Fribourg ce jeudi 13 octobre en Ligue Europa. Largement battu le week-end dernier à Rennes (3-0), Antoine Koumbouaré a sonné la révolte en conférence de presse, appelant le soutien des supporters nantais dans cette période compliquée : "Avec le soutien de notre public que l'on veut présent, il nous faut gagner. L'important, c'est l'envie et le dépassement de soi, la solidité mentale et dans le jeu. On doit être plus consistant défensivement et être capable d'aller de l'avant et de marquer. Fribourg est dans la continuité de ce qu'elle a montré la saison dernière. Ils dominent ainsi leur championnat et notre groupe. Mais on espère que nous allons créer une surprise et gagner ce match."

Du côté allemand, cette semaine est cruciale pour le club de Fribourg entre la rencontre de Ligue Europa à Nantes et le choc dimanche en Bavière (Allemagne) face au Bayern Munich. En conférence de presse, Christian Streich a assuré que l'ambiance de la Beaujoire n'aurait pas d'emprise sur sa formation : "C'est un stade dans lequel il y aura sans doute beaucoup de bruit mais nous sommes prêts." Positif au Covid-19, l'entraîneur allemand ne sera pas présent en Loire-Atlantique pour coacher ses joueurs. Si ses adjoints Florian Bruns et Lars Vossler sont également positifs, ce dernier pourrait néanmoins diriger le SC Fribourg pour la rencontre.

À quelle heure suivre Nantes - Fribourg ?

Le coup d'envoi de cette rencontre d'Europa League opposant le FC Nantes à Fribourg est prévu jeudi 13 octobre à 18h45 au Stade de la Beaujoire à Nantes (France). Horatiu Fesnic (Roumanie) sera l'arbitre de cette affiche.

Sur quelle chaîne suivre Nantes - Fribourg ?

Détenteur des droits TV de la Ligue Europa, RMC Sport 1 diffusera le rencontre entre le FC Nantes et Fribourg.

Si vous souhaitez regarder la rencontre de Ligue Europa entre Nantes et Fribourg sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site RMC Sport.

Quelles sont les compositions probables de Nantes et de Fribourg ?

Nantes : Lafont - Corchia - Castelletto - Girotto - Pallois - Merlin - Blas - Sissoko - Moutoussamy - Simon - Mohamed.

Fribourg : Flekken - Sildillia - Ginter - Lienhart - Gunter - Doan - Eggestein - Hofler - Grifo - Gregoritsch - Kyereh.

Quels sont les pronostics pour cette rencontre de Ligue Europa entre Nantes et Fribourg ?