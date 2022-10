Procès Neymar : le Brésilien condamné à de la prison ?

PROCES NEYMAR. Le Brésilien a débuté son procès en Espagne au sujet de son transfert de Santos à Barcelone en 2013.

Depuis mardi 18 octobre, le Brésilien Neymar se retrouve en Espagne pour un procès sur les irrégularités de son transfert en 2013 entre Santos et Barcelone. Accusée de corruption, ce dernier assure ne pas être responsable d'éventuelles irrégularités. Son père affirme que le n°10 du PSG n'a même pas participé aux négociations à l'époque. Le joueur du PSG a affirmé ne pas "se souvenir" d'avoir participé aux négociations de l'accord d'exclusivité scellé en 2011 avec le Barça en vue de son futur transfert. Cet accord est l'un des sujets au centre de ce procès, qui à déterminer si la société d'investissement brésilienne DIS (détentrice de 40% des droits du joueur lorsqu'il jouait au sein du club brésilien de Santos, avant son départ à Barcelone) a été escroquée durant cette opération.

Après cette première journée, le joueur n'aura plus besoin de revenir à Barcelone pour assister au procès. Il pourra toutefois s'exprimer, s'il le souhaite, une dernière fois à la fin du procès, prévu le 31 octobre, par vidéo-conférence. Les avocats de Neymar avaient déjà obtenu lundi, à l'ouverture du procès, qu'il puisse quitter l'audience au bout de deux heures, expliquant qu'il avait besoin de se reposer car il avait joué dimanche soir (16 octobre) contre l'OM.

Que reproche DIS ?

La société DIS estime avoir été lésée et affirme que le FC Barcelone, Neymar et sa famille puis Santos, dans un deuxième temps, se sont alliés pour dissimuler le montant réel de l'opération et "l'escroquer". Cette dernière explique qu'elle n'a jamais eu connaissance de l'existence du contrat d'exclusivité de 2011 qui a faussé, selon elle, le mercato en empêchant d'autres clubs de lutter pour recruter Neymar. Le Barça a initialement chiffré le coût du transfert à 57,1 millions d'euros (40 millions pour Neymar et sa famille et 17,1 pour Santos) mais la justice espagnole estime qu'il a en réalité coûté au moins 83 millions d'euros. La société, qui a touché 6,8 millions d'euros sur les 17,1 officiellement versés au club brésilien, réclame 35 millions d'euros, soit la somme qu'elle estime avoir perdue.

Le Brésilien Neymar risque-t-il la prison ?

Oui, le parquet espagnol a ainsi requis une peine de deux ans de prison assortis d'une amende de 10 millions d'euros à l'encontre de Neymar. Sandro Rosell, président du FC Barcelone au moment de la signature de l'international brésilien en provenance de Santos en 2013 est également ciblé.