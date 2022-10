LIGA. Elche - Real Madrid : les Madrilènes sereins, Benzema pas récompensé, le match en direct

Supérieur techniquement, le Real Madrid domine largement une formation d'Elche inoffensive et peut seulement regretté de ne mener que d'un but, Benzema et Alaba s'étant vus annuler leur réalisation après intervention de la VAR. Suivez avec nous l'avant-match de cette affiche de la 10ème journée de Liga en direct.

21:52 - Le Real Madrid mène à la pause (0-1) Au bout d'une première période parfaitement maîtrisée, le Real Madrid regagne les vestiaires avec un petit but d'avance. Forts d'un excellent début de match, les Madrilènes ont rapidement pris les devants grâce à une jolie frappe de l'extérieur du gauche de Valverde, une fois de plus décisif. Karim Benzema aurait pu ouvrir le score quelques instants plus tôt mais le Ballon d'Or a vu son but annuler pour hors-jeu avant qu'une seconde tentative ne soit sortie sur sa ligne par Verdu. Même mésaventure pour Alaba dont le but a été annulé pour un hors-jeu aussi de...Benzema. Si le Real Madrid a affiché une grande supériorité technique, il se sera fait peur sur une frappe tendue de Nico parfaitement sortie par un Lunin impeccable.

21:49 - Corner mal tiré Le corner d'Elche est une fois de plus mal tiré. Cette fois, le ballon ne décolle pas et se fait renvoyer par un défenseur madrilène au premier poteau.

21:48 - Bonne couverture de Kroos Côté gauche, Clerc déborde Militao dans le dos de Carvajal et centre au cordeau mais Kroos a parfaitement lu la situation et tacle dans le bon tempo pour dévier en corner.

21:48 - Le dribble difficile de Rodrygo Dans l'axe du terrain à 20 mètres, Rodrygo tente un geste difficile en voulant réaliser un grand pont sans contrôle sur Verdu mais sa prise de balle est trop longue et arrive dans la surface sur Badia.

21:47 - Temps additionnel : 5 minutes Il y aura cinq minutes de temps additionnel dans cette première période entre Elche et le Real Madrid.

21:45 - Le jeu est arrêté Le match est interrompu quelques instants ce qui permet aux joueurs de se désaltérer alors que le thermomètre indique 22 degrés. Il reste deux minutes dans le temps réglementaire et les secours évacuent la jeune femme victime d'un malaise dans les tribunes.

21:43 - Le corner repoussé Le corner d'Elche est tiré depuis le côté droit et enroulé sortant vers les 6 mètres où Lunin boxe le ballon des deux poings.

21:42 - Le contre n'aboutit pas Elche procède en contre sur cette action et se projette à 6 contre 4 mais Pere Milla garde trop son ballon et ne sert pas dans la profondeur les appels. Il préfère donner à droite à Tete Morente qui tente de déborder sur l'extérieur Alaba avant de frapper. L'Autrichien contre en corner.

21:40 - Pas de précision pour Vinicius Vinicius a des jambes ce soir et provoque constamment. Prenant de la vitesse sur son côté gauche, il repique et déborde Palacios pour enrouler du droit. Son tir passe largement à côté du but de Badia.

21:38 - Vinicius bien pris à deux Côté gauche, Vinicius prend de vitesse Palacios et se présente sur la gauche de la surface. Le Brésilien temporise attendant de trouver un angle de passe pour Benzema mais bien revenu pour apporter son soutien Tete Morente chipe le ballon au Brésilien.

21:34 - Un pressing haut du Real Le Real Madrid veut se mettre à l'abri et fait l'effort pour aller chercher haut les défenseurs d'Elche. Rodrygo chasse Bigas mais ce dernier réussit à mettre en retrait à Badia. Le ballon circule bien malgré la pression et Elche finit par obtenir un coup franc quand Modric laisse traîner sa semelle.

21:32 - Lunin fait l'arrêt Sur le corner suivant la frappe de Nico, le ballon est mal renvoyé et Boye peut lui aussi se mettre en évidence avec un tir croisé du droit en pivot. Lunin est bien vigilant sur sa ligne et capte.

21:31 - La parade de Lunin ! Côté gauche, Nico rentre sa course et déclenche à l'angle de la surface une frappe tendue du gauche. Elle oblige Lunin à se détendre à l'horizontal pour sortir du bout des gants la tentative d'Elche. Corner.

21:30 - Le but d'Alaba annulé Comme pour Benzema un peu plus tôt, le but d'Alaba est annulé après l'intervention de la VAR. L'attaquant français est fautif sur l'action, hors-jeu pour un rien au moment de sa passe décisive. Le score revient à 0-1.

21:28 - Alaba fait le break (0-2) ! Le Real Madrid joue vraiment à sa main et accélère quand bon lui semble. A gauche, Alaba prend l'initiative de revenir dans l'axe. Il trouve un relais avec Valverde qui lui rend en une touche pour éliminer le défenseur. L'Autrichien donne à Benzema qui en pivot, rejoue dans l'espace dans le dos de la défense pour son coéquipier qui conclut de près (0-2).

21:24 - Elche s'ne sort Les Madrilènes recommencent à enchaîner les passes avec fluidité et à trouver les espaces entre les lignes. Vinicius sollicite le une-deux avec un Benzema en pivot mais la remise du Français est contrée. Ce dernier veut ensuite donner à Rodrygo à droite mais se voit à nouveau contrer. La défense illicitaine finit par s'en sortir on sans avoir essuyé un nouveau débordement de Valverde en repoussant le centre en retrait pour Modric.

21:22 - Morente rate le cadre Sur un corner obtenu par Clerc devant Militao, Tete Morente voit le ballon prolongé par une tête madrilène lui arriver dans les pieds dans la surface. Le joueur d'Elche frappe de l'extérieur du gauche mais voit son tir s'envoler au-dessus de la lucarne gauche.

21:21 - Le coup-franc ne donne rien A 30 légèrement décalé sur la gauche, le tireur d'Elche envoie le ballon au second poteau où la défense du Real Madrid réussit à s'en sortir de la tête.

21:20 - Militao en retard Militao sort loin de sa zone mais n'est pas dans le bon rythme et vient mettre sa semelle sur un joueur adverse à 30 mètres sur la gauche. Coup franc intéressant pour Elche.

21:18 - Le centre de Clerc repoussé Elche profite d'un recul sur le terrain du Real Madrid pour attaquer. Pere Milla mène l'action et donne à Clerc à gauche. Le latéral enroule un centre faiblard que Kroos renvoie de la tête.

21:14 - Valverde débloque le score ! Dans la continuité de l'action de but de Benzema, Vinicius hérite du ballon à l'entrée de la surface et enroule une frappe du droit. Son tir est contré mais cela revient dans les pieds de Valverde qui sans contrôle expédie une demi-volée de l'extérieur du gauche dans le but de Badia. Le Real Madrid ouvre le score après 12 minutes (0-1).

21:13 - Sauvetage sur la ligne Benzema se voit une nouvelle empêcher de marquer son but. Côté gauche, Vinicius déborde et centre pour le Français qui croise pied gauche. Son tir est sorti par Verdu sur la ligne.

21:10 - Elche manque de poids dans la surface Pere Milla jaillit dans les pieds de Kroos et récupère. Il se parvient à transmettre à Boye avant d'être percuté par Militao. L'arbitre ne dit rien malgré la violence du choc et l'action se poursuit. Boyé décale à gauche Nico dont le centre en retrait ne trouve personne.

21:08 - Le faux espoir de Benzema Au milieu de terrain, Rodrygo échange avec Modric à une touche. Les deux hommes donnent le tournis aux joueurs d'Elche et le Brésilien met dans la profondeur dans l'axe gauche à Vinicius. Ce dernier prend à revers la défense et donne au centre à Benzema qui marque. La joie du Français est de courte durée puisque Vinicius est signalé hors-jeu.