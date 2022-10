LIGA. Elche - Real Madrid : Benzema et les Madrilènes ont déroulé, le résumé du match

23:40 - Madrid assume son statut à Elche, le résumé du match

Longtemps Karim Benzema a cru que cette première sortie depuis la réception du Ballon d'Or, lundi, allait être comme maudite. Une soirée qui se refuse à lui dans un étrange parallèle avec le maillot de champion du monde en cyclisme qui charrie son lot de galères et de malchances. Dans les bons coups dès l'entame, l'attaquant français inscrivait un premier but après une bonne combinaison entre Rodrygo et Modric au milieu mais le voyait annuler pour un hors-jeu de Vinicius auteur de la dernière passe. Quelques secondes plus tard, c'était Verdu qui l'empêchait de marquer en se jetant sur sa ligne. Certes dans la continuité de l'action, Valverde signait l'ouverture du score d'un très belle frappe de l'extérieur du gauche à l'entrée de la surface mais rien n'allait dans le sens du Français. En seconde période, rebelotte. Aux 6 mètres, Benzema contrôlait, là où nombreux auraient frappé, fixant le gardien avant de l'ajuster mais le drapeau se levait une fois de plus pour un hors-jeu de Carvajal sur la transversale lumineuse de Kroos. Benzema aurait pu baisser les bras. Que nenni. Ce n'était qu'une affaire de temps, comme s'il fallait la bonne action pour saluer son nouveau statut. Son ciel s'éclaircit à un quart d'heure de la fin du match quand après un rush de Valverde, il combina avec Rodrygo. Dans l'axe, le Brésilien talonnait pour son capitaine qui d'une frappe enroulée du droit trompait enfin Badia. Une libération tant pour le nouveau Ballon d'Or que pour le Real qui se mettait à l'abri.

Car le leader de la Liga sans se faire vraiment peur car trop supérieur dans tous les compartiments du jeu, tant dans la dimension physique avec les innombrables courses de Vinicius et Rodrygo, toujours plus libre sur le terrain et précieux dans ses propositions, ou les percussions de Valverde, que technique avec un duo Modric-Kroos qui a fait merveille pour orienter et cadencer. Par séquence, l'équipe d'Ancelotti a donné l'impression de réciter son football comme dans un jeu, redoublant les passes en rythme pour créer des espaces entre les lignes et se mettre en situation. Sans la VAR et son intransigeante facétie, l'écart aurait pu être plus grand à la pause mais Benzema donc puis Alaba, sur un hors-jeu d'un rien du...Français furent privés du break. Cela permit aux joueurs d'Elche d'y croire dans un début de seconde période très dynamique où Lunin a multiplié les parades pour garder intact le court avantage des siens. Déjà décisif du bout des gants sur une frappe tendue du gauche de Nico, le portier ukrainien sortait de la main droite une tête à bout portant de Clerc, parfaitement servi par Palacios. Quelques instants plus tard, Benzema marquait le deuxième but madrilène et anéantissait les espoirs d'un retour d'Elche, plus que jamais lanterne rouge avec un dixième match sans victoire cette saison.

Si le but tardif d'Asensio, son premier de la saison, était anecdotique, il soulignait plus justement l'écart entre la meilleure équipe d'Espagne et la pire. Trois jours après sa victoire autoritaire lors du Clasico, deux jours après les émotions de l'avènement de Benzema comme meilleur joueur du monde, le Real Madrid a prouvé qu'il savait parfaitement enchaîner sans jamais décompresser, avec le sérieux et l'application d'un champion. Avec ce résultat, la troupe de Carlo Ancelotti enchaîne et engrange encore plus de confiance tout en mettant la pression sur ses rivaux, condamnés à suivre le rythme. Une gageure avant de retrouver le FC Séville au Santiago-Bernabeu, samedi prochain. Un match qui s'annonce riche en émotions, le public madrilène réservant un accueil triomphal à son Midas de capitaine. A Elche, ce n'était pas une soirée maudite, simplement un nouveau gala pour Benzema et consort.