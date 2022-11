Kylian Mbappé : cette (grosse) responsabilité confiée par Deschamps

Titulaire indiscutable de l'attaque française, Kylian Mbappé va débuter sa Coupe du monde avec les Bleus face à l'Australie ce mardi soir (20h). Un nouveau rôle très important lui aurait été confié par le sélectionneur...

Il est déjà loin, cet été 2021 lors duquel un mythe a vacillé. Le 28 juin cette année là, Kylian Mbappé ratait son tir au but dans une séance de pénaltys fatale pour les Bleus, éliminés en huitièmes du championnat d'Europe des nations face à la Suisse. Un an et demi plus tard, l'attaquant vedette du PSG entend bien faire oublier ce mauvais souvenir lors de la Coupe du monde au Qatar et même marquer la compétition de son empreinte. En l'absence du Ballon d'Or Karim Benzema, c'est désormais sur les épaules de Mbappé que reposent tous les espoirs (ou presque) de l'attaque tricolore.

Toujours aussi en verve avec le club Parisien depuis le début de saison, Kylian Mbappé a déjà douze buts au compteur en Ligue 1, sept en Ligue des champions. Et s'il est un peu moins heureux avec l'équipe de France (5 buts la saison dernière et des difficultés, comme le reste de l'équipe, en Ligue des nations au printemps et à la rentrée), c'est bien vers lui que se serait tourné Didier Deschamps au moment de composer l'équipe qui affrontera l'Australie ce mardi soir, à partir de 20 heures. En plus d'animer les offensives tricolores, Kylian Mbappé se serait vu confier le rôle de tirer les penaltys selon le journal L'Equipe.

Mbappé plutôt que Griezmann ou Giroud

Benzema absent, on aurait pu penser à Olivier Giroud ou à Antoine Griezmann pour assumer cette lourde responsabilité, le Mâconais ayant longtemps été le tireur numéro 1 français. Didier Deschamps en aurait décidé autrement. Interrogé en conférence de presse ce lundi, le sélectionneur renvoyait pourtant les journalistes au premier match des Bleus ce soir, avec une réponse de Normand. "Vous le verrez demain j'espère. Ce ne sera pas lui forcément. Il y a plusieurs possibilités avec une hiérarchie qui peut être une situation évolutive selon le ressenti des joueurs concernés", s'était contenté d'indiquer le coach.

A 23 ans et malgré le traumatisme de juin 2021, Kylian Mbappé a pourtant tous les atouts pour assumer son rôle. Au PSG, c'est bien lui qui est sorti gagnant du "penaltygate" qui l'a opposé au Brésilien Neymar pendant quelques jours. Depuis le début de la saison, il a néanmoins marqué 3 des 5 pénaltys tirés (dont un raté lors de la fameuse brouille avec Neymar face à Montpellier en août). L'Equipe rappelle pour sa part que Mbappé a réussi 11 pénaltys sur les 15 derniers tentés.

Stats à l'appui ou non, le natif de Bondy demande en tout cas, malgré son jeune âge, à avoir plus de responsabilités, au PSG comme chez les Bleus et ne semble pas effrayé le moins du monde par ce genre de challenge. On attendra donc de le retrouver seul face à un gardien adverse pour apprécier sa gestion de la pression dans une grande compétition internationale.