Kylian Mbappé : sur le banc face au Bayern !

Kylian Mbappé de retour de blessure, figure dans le groupe qui va affronter le Bayern Munich ce mardi 14 février, mais devrait débuter sur le banc.

Il est apparu au camp des Loges lundi 13 février et a participé à l'entraînement avant le match aller des huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Kylian Mbappé sera bien au Parc des Princes ce mardi 14 février, non pas dans les tribunes mais bel et bien avec ses coéquipiers. Selon les informations du Parisien, le champion du monde devrait débuter sur le banc des remplaçants pour le début de la rencontre.

En conférence de presse, Christophe Galthié avait ouvert la porte à un retour de son attaquant. "Kylian s'est entraîné hier (dimanche) de manière individuelle et aujourd'hui (lundi) de manière collective. Je ne pensais pas qu'il allait s'entraîner hier (dimanche). Son retour post-entraînement est très positif. Sera-t-il sur la feuille de match ? Ce n'est pas encore sûr. On fera le point demain matin (mardi) quand on va se retrouver. Les premières questions seront posées à Kylian, comment il se projette. Il y aura des discussions avec le staff médical. Kylian s'est donné le plus de chances d'être disponible. Je suis obligé d'attendre demain matin (mardi) pour connaître son ressenti. S'il est sur la feuille, ça sera pour jouer. Combien de temps ? Je ne sais pas, mais il ne fera pas acte de présence sur le banc de touche ".

Un coup de bluff du PSG ?

Cette histoire fait déjà coulé de l'encre en Allemagne. Le Der Spiegel évoque des "soupçons", le Bild s'interroge et Julian Nagelsmann, l'entraineur du Bayern Munich a dit "faire comme si Mbappé et Messi" étaient là". Messi semble être "apte" à jouer selon TF1 dimanche 12 février. Le cas Mbappé est plus mystérieux. Son leadership est important dans un club en perdition ces derniers jours. "Le crack de Bondy" est incontestablement le meilleur joueur de Paris cette saison avec 13 buts en Championnat et 7 en Ligue des Champions. Sa présence pourrait-elle déjouer les plans allemands légèrement désorientés dans la préparation de ce match ?

Plus fort avec Mbappé

Avec le Français sur le terrain, le PSG est plus menaçant même s'il est amoindri. Sa vitesse sur le terrain et sa capacité de percussion sont des forces incontournables. Kylian Mbappé l'a déjà démontré par le passé comme face au Real Madrid en 2022 lorsqu'il a au Parc des Princes, donné la victoire dans les derniers instants. Plus récemment, en finale de Coupe du Monde, le Français a su sonner la révolte chez les bleus pris en grippe par les Argentins. Le numéro 7 parisien avait alors réalisé l'improbable en marquant un triplé. Seul Geoff Hurst en 1966 avec l'Angleterre avait réussi cet exploit. Si le PSG se retrouve dos au mur, c'est bien Mbappé qui pourra éclaircir le ciel de Paris.