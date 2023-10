Mathys Tel bientôt appelé par Didier Deschamps ? Pourquoi ce n'est pas encore d'actualité

Mathys Tel est un attaquant français évoluant au Bayern Munich, avec qui il affole les compteurs. Au point d'être bientôt sélectionné en Bleu ?

Difficile de se frayer un chemin dans le milieu très concurrentiel du football à 16 ans. C'est l'âge qu'avait Mathys Tel à son arrivée à Rennes. À seulement 16 ans et 110 jours, il est devenu le plus jeune joueur à avoir joué pour Rennes lors de ses débuts professionnels contre Nantes, le 15 août 2021 en Ligue 1 (victoire 5-1). Le novice n'a disposé que de quelques minutes avec les Bretons, moins de 100 minutes. Des passages éclairs qui ont tout de même attiré le regard du Bayern Munich.

Déjà décisif au Bayern

L'Allemagne est friande de jeunes talents français et ils en profitent. Frank Ribéry, Marcus Thuram, Christopher Nkunku ou encore Ousmane Dembélé. Mathys Tel est la nouvelle coqueluche tricolore sur laquelle a misé le Bayern Munich, déboursant pas moins de 28,5 millions d'euros que Rennes le laisse partir. Les entraîneurs successifs du Bayern Munich n'ont pas attendu sa majorité pour lui faire confiance et lui donner sa chance. Souvent utilisé comme joker en fin de match, Tel a disputé pas moins de 22 matches pour sa première saison outre-rhin (2022-2023), inscrivant cinq buts. Cette saison (2023-24), il est encore plus responsabilisé par Thomas Tuchel, qui le fait systématiquement rentrer en cours de match. Avec succès puisque Mathys Tel compte déjà trois réalisations, dont une décisive qui a offert la victoire au Bayern à Copenhague en Ligue des Champions (1-2).

Bientôt l'équipe de France ?

Sa précocité lui a permis d'avoir un parcours complet dans les équipes de jeunes de la France. U-17, U-18, U-19, Mathys Tel comptabilise au total 31 sélections pour 18 buts. Un bilan satisfaisant et qui pourrait, s'il continue sur ce rythme en club comme en sélection de jeunes, lui offrir une ascension accélérée. Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, pense forcément au jeune buteur guadeloupéen pour l'avenir de l'attaque tricolore. Mais à l'heure actuelle, il ne s'est pas encore imposé comme titulaire avec le Bayern et d'autres attaquants plus expérimentés tiennent la corde en sélection, comme Randal Kolo Muani, Marcus Thuram ou l'éternel Olivier Giroud. La patience est donc de mise avant de voir Mathys Tel sous le maillot de l'équipe de France A. Mais une autre étape pourrait être franchie très rapidement par le jeune munichois.

Mathys Tel devrait connaître rapidement ses débuts avec l'équipe de France Espoirs. Alors qu'il n'avait pas été sélectionné lors de la liste de septembre 2023, le nouveau sélectionneur des Bleuets Thierry Henry avait expliqué son choix : "J'ai discuté avec lui, il a eu une explication et il l'a très bien comprise. Je continue à le suivre, car il est en train de bousculer la hiérarchie dans un club comme le Bayern Munich. Mais il faut être patient, c'est un bon gamin, il me pose des problèmes et ça va être compliqué de ne pas l'appeler s'il continue". Interrogé sur la question, Mathys Tel avait délivré une explication pleine de lucidité à Téléfoot : "Si je ne suis pas appelé chez les Espoirs, c'est qu'il manque quelque chose. Sur l'aspect du buteur, le jeu dos au but, avec Thierry Henry on a observé ces aspects que je devais travailler pour pouvoir y être". Nul doute que les nouvelles performances abouties de l'attaquant du Bayern lui ouvriront rapidement les portes des Espoirs. Dès le prochain rassemblement ?