DIRECT. Barcelone - United : ça s'anime fort ! Suivez le match en live

Après un premier acte fermé, les Blaugranas et les Red Devils se neutralisent. Si Lewandowski a manqué de justesse technique d'un côté, de l'autre, Rashford et Weghorst ont buté sur un excellent Ter Stegen. Suivez la rencontre entre le FC Barcelone et Manchester United en direct sur le site de L'Internaute.

En direct

20:19 - Barcelone cherche la solution Les Catalans tentent de réagir en passant par les côtés mais ni Raphinha, ni Fati ne réussissent à centrer pour créer le danger.

20:14 - Lewandowski au-dessus A 20 mètres, axe gauche, Lawandowski se charge du coup franc. S'il enroule au-dessus du mur, le Polonais n'arrive pas à faire retomber son ballon.

20:13 - Triple changement pour Barcelone Xavi n'est pas satisfait de l'animation de son équipe et veut bousculer la dynamique du match. Le technicien catalan procède à trois changements d'un coup pour révolutionner son côté gauche. Jordi Alba, Marcos Alonso et Kessié sortent, remplacés par Baldé, Christensen et Fati. De fait, le dernier cité prend place comme ailier gauche et fait redescendre au milieu Gavi.

20:10 - Gavi en percussion Les esprits s'échauffent dans un Camp Nou qui monte en pression. Gavi prend la balle à 35 mètres et décide de percuter. Le jeune catalan virevolte et provoque une faute à l'entrée de la surface mancunienne.

20:08 - Barcelone sur un fil Le second but mancunien a galvanisé les Red Devils et les vagues blanches s'enchaînent. Accélérant à droite, Wan-Bissaka profite du décalage pour armer un tir croisé. Il faut le retour de Marcos Alonso pour dévier en corner.

20:08 - Rashford s'effondre Alors que Raphinha réclame un penalty pour une faute de main de Malacia dans la surface sur son centre, United amorce un contre tonitruant. Rashford est lancé dans la profondeur. Au duel avec Koundé, l'international anglais passe en vitesse et joue le penalty en feignant un contact. L'arbitre ne bronche pas.

20:05 - United renverse la situation (1-2) En l'espace de sept minutes, Manchester United renverse la table et prend l'avantage. Le corner à droite est joué court et Rashford se joue de Raphinha pour longer la ligne de sortie de but. L'international centre tendu. Bruno Fernades dévie au premier poteau et son ballon file jusqu'au second poteau où Koundé marque contre son camp de la hanche. Les Mancuniens mènent au Camp Nou.

20:00 - Raphinha s'essaie de loin Sur un long dégagement, Lewandowski gagne son duel aérien mais ne peut s'emmener le ballon qui file à droite vers Raphinha. Le Brésilien frappe de 25 mètres et oblige De Gea a s'envolé.

19:58 - Rashford égalise (1-1) La réponse d'United n'aura pas tardé. Bien servi par Fred dans la profondeur et le dos d'Alonso, Rashford décoche une frappe splendide à ras du poteau droit de Ter Stegen et trouve juste l'espace pour battre l'Allemand et remettre les siens à hauteur.

19:55 - Alonso débloque la situation (1-0) A la 50e minute, Marcos Alonso s'élève au second poteau et dans le dos d'un Wan-Bissaka trop court, place sa tête au ras du poteau gauche et donne l'avantage au FC Barcelone.

19:54 - Sancho manque le cadre Côté gauche, Bruno Fernandes envoie en profondeur Wan-Bissaka qui centre fort. Weghorst dévie d'une talonnade. Le ballon file au second poteau où Araujo rate son contrôle. Derrière Jadon Sancho a l'opportunité de marquer mais ouvre trop son pied gauche et tir à côté.

19:51 - Reprise à Barcelone Les joueurs du FC Barcelone lance la seconde période.

19:35 - Pas de but entre le Barça et United Au terme d'un premier acte très équilibré, le FC Barcelone et Manchester United regagnent les vestiaires dos à dos (0-0). Si les Barcelonais ont exercé un pressing haut et souvent gêné les relances mancuniennes, ils n'ont pas su se montrer assez dangereux, Lewandowski, emprunté techniquement, ayant eu une occasion nette, bien repoussée par De Gea. Les Red Devils, eux, ont mieux fini mais ni Rashford, ni Weghorst n'ont réussi à tromper la vigilance d'un Ter Stegen, déterminant pour empêcher l'ouverture du score. A noter que les Catalans ont perdu Pedri, sorti sur blessure.

19:34 - Temps additionnel : 2 minutes Il y aura deux minutes de temps additionnel dans cette première période du barrage aller d'Europa League entre le FC Barcelone et Manchester United.

19:33 - Contrôle trop lâche Servi à gauche en position d'ailier, Jordi Alba enroule un centre dans la surface. Lewandowski passe devant Shaw mais son contrôle orienté est trop long et le Polonais ne peut enchaîner.

19:32 - Varane couvre bien Sur un long ballon dans la profondeur, Varane passe devant Lewandowski à la course et joue en retrait pour De Gea.

19:31 - Varane prend un jaune Au tour de Varane de recevoir un avertissement. Le défenseur français de Manchester United est en retard sur son intervention et fauche Gavi.

19:30 - Pedri remplacé Acclamé par le Camp Nou et ses 92 000 spectateurs présents ce soir, Pedri quitte la pelouse sans boiter visiblement. Il cède sa place à Sergi Roberto.

19:28 - Pedri blessé ! Le jeu est arrêté et Pedri s'est assis sur la pelouse, tendant la jambe droite. Le milieu catalan s'est semble-t-il blessé seul et va quitter la pelouse.

19:25 - La relance hasardeuse de Casemiro Pressé par Lewandowski, Casemiro veut renverser le jeu pour Wan-Bissaka. Le latéral laisse le ballon passer devant lui mais n'a pas vu que Jordi Alba déboulait. Le capitaine du FC Barcelone s'empare du ballon et rentre dans la surface où il déclenche un tir. Le latéral mancunien le gêne en taclant et dévie assez pour permettre ensuite à De Gea de mettre en corner.

19:22 - Ter Stegen déterminant A l'angle gauche de la surface, Marcus Rashford accélère et dépose Marcos Alonso. En bout de course, il frappe de la pointe du gauche mais voit Ter Stegen se déployer pour sortir main gauche sa tentative.

19:20 - Coup franc malin d'United A 30 mètres, Shaw surprend la défense catalane en ouvrant à droite pour Rashford qui s'est détaché du paquet. L'international anglais a le temps de contrôler mais se fait bloquer l'angle de frappe par Lewandowski. Il décide de centrer fort mais un Barcelonais dégage en corner.

19:19 - Alba averti Jordi Alba reçoit un carton jaune après avoir contesté une décision arbitrale ne lui accordant pas un corner. Le capitaine catalan est sanctionné pour calmer les esprits.

19:15 - Weghorst rate son duel Sur un long ballon en profondeur de Bruno Fernandes déchirant les lignes catalanes, Weghorst prend le dessus sur Koundé et peut défier Ter Stegen en un contre un. Le Néerlandais ouvre son pied gauche mais bute sur le portier allemand qui n'a pas bougé et fermer tous les angles.