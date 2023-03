Algérie - Niger : heure, chaîne TV, streaming... Les infos du match

L'équipe d'Algérie, première de son groupe, pourrait presque déjà valider son ticket pour la CAN 2023 en cas de victoire face au Niger jeudi 23 mars, second.

L'Algérie, ce jeudi 23 mars, partira favorite face au Niger. Les Fennecs sont actuellement premiers du groupe F et ont jusque-là inscrits 4 buts sans en concédé face à la Tanzanie et l'Ouganda. Le Niger a de son côté obtenu deux matchs nuls face aux deux mêmes équipes citées. Les Algériens, s'ils s'imposent, pourront quasiment s'assurer de participer à la prochaine édition de la CAN 2023 qui se déroulera en Côte d'Ivoire en janvier 2024. Cette compétition a en effet été décalée en juillet 2022 en raison des conditions climatiques.

Mais face à eux donc, les Menas espèrent se qualifier. Dans son histoire, le pays n'a jusque-là connu que deux phases finales en 2012 et 2013. Les Fennecs eux sont habitués à cette compétition qu'ils ont déjà remporté à deux reprises en 1990 et 2019 et comptabilise plus de 18 participations. Les Fennecs voudront également surfer sur le bon parcours de l'équipe A' lors du Championnat d'Afrique des Nations, seulement battue en finale contre le Sénégal début février. Notons que le Niger ne s'est imposé qu'à une seule reprise face à l'Algérie, c'était le 31 mai 1981.

A quelle heure débute le match Algérie - Niger ?

Si vous voulez suivre la rencontre opposant l'Algérie au Niger, il faudra rester éveillé assez tardivement car le match ne débute qu'à 22h à Baraki.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Algérie - Niger ?

Ce match entre l'Algérie et le Niger en phase qualificative pour la CAN se jouera en Algérie au Nelson Mandela Stadium. Il sera diffusé sur beIN Sport 1.

Quelle diffusion streaming pour le match Algérie - Niger ?

Bein Sport durant la trêve internationale propose à ses abonnés de suivre en streaming sur beIN Sport 1 certaines rencontres africaines avec l'Algérie et le Niger qui disputeront leur troisième match du groupe F.

Quels sont les pronostics ?

Betclic : Algérie : 1,10 / Nul : 7,95 / Niger : 26,50

Bwin : Algérie : 1,09 / Nul : 7,75 / Niger : 23,00

Betway : Algérie : 1,10 / Nul : 7,50 / Niger : 29,00

Quelles compositions probables ?

Beaucoup de joueurs de l'équipe d'Algérie évoluent en Europe dans les plus grands clubs tels que Riyad Mahrez. La star de Manchester City devrait être alignée par le sélectionneur Djamel Belmadi.