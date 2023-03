Niger - Algérie : un éclair de génie de Mahrez et les Fenneces passent devant - DIRECT

L'Algérie prend déjà l'avantage dans cette rencontre face au Niger grâce à un but de Bounedjah après un excellent service de Mahrez.

En direct

18:33 - Bensebaini revient parfaitement Sur un contre ultra rapide mené par Sosah, les Menas se retrouvent dans la surface adverse mais le centre de Sabo est dégagé en corner par Bensebaini.

18:32 - Les supporteurs algériens chambrent La poignée de supporteurs algériens qui a fait le déplacement en Tunisie pour ce Niger - Algérie accompagne les passes de son équipe par des "Olé".

18:29 - Tandja sort à propos, Delort prend un jaune Le portier des Menas prend son courage à deux mains et sort devant Andy Delort qui le percute. Le Nantais est ensuite averti par l'arbitre de ce Niger - Algérie.

18:28 - Yakubu revient bien Sur un centre au deuxième poteau, Yakubu est vigilant et rassure la défense du Niger en repoussant en corner.

18:25 - Lambo doit sortir Lambo doit déjà céder sa place dans ce Niger - Algérie après une blessure. Yacouba Diori le remplace.

18:21 - La frayeur pour Tandja Après une relance défensive ratée de Doudou, Tandja ne se saisit pas directement du ballon qui a presque atterrit dans les pieds de Mahrez. Heureusement pour le portier des Menas, il parvient à se reprendre dans ce Niger - Algérie.

18:19 - Chaïbi manque son centre Sur un corner joué à deux par les Algériens, Fares Chaïbi tente de trouver un coéquipier au centre mais le Toulousain manque sa tentative.

18:18 - Un pépin physique pour le Niger Zakari Junior Lambo semble touché et est au sol depuis une bonne minute maintenant dans ce Niger - Algérie.

18:17 - La défense nigérienne solide Les Menas sont mis à contribution défensivement suite aux deux centres coup sur coup de Guitoun. La défense nigérienne parvient à repousser les deux tentatives du latéral droit algérien.

18:15 - L'Algérie provisoirement qualifiée Grâce à ce but inscrit par Bounedjah dès les premières minutes de ce Niger - Algérie, les Verts sont provisoirement qualifiés pour la CAN 2023.

18:12 - Corner pour le Niger Les Menas tentent de réagir dans ce Niger - Algérie et obtiennent un corner après une lutte sur le côté.

18:11 - Belle sortie de balle du Niger Malgré la pression mise par les Verts juste après leur but, les Nigériens se sortent très bien du pressing grâce à une belle combinaison.

18:08 - L'Algérie prend déjà l'avantage ! Baghdad Bounedjah ne se fait pas prier pour tromper le portier des Menas dans ce début de Niger - Algérie après un excellent service de Riyad Mahrez dans la profondeur. Début de match idéal pour les Verts.

18:06 - Guitoun centre en retrait Le latéral bastiais déborde sur son côté droit et centre en retrait mais la défense des Menas est bien placée et repousse la tentative de Guitoun.

18:03 - Un premier contact Quelques secondes de jeu dans ce Niger - Algérie et déjà un contact entre Sosah et Bensebaini. L'ancien Rennais finit par se relever.

18:03 - Le coup d'envoi est donné ! Le coup d'envoi de ce Niger - Algérie vient d'être donné par l'arbitre malien de la rencontre Boubou Traoré. Les Fennecs visent la qualification pour la prochaine CAN qui aura lieu en Côte d'Ivoire en janvier 2024.

17:55 - L'ambiance monte À cinq minutes du coup d'envoi de ce Niger - Algérie, les deux équipes sont entrées sur la pelouse du stade olympique de Radès dans une ambiance qui monte progressivement. Les hymnes retentissent.

17:49 - Une première pour Chaibi Fares Chaibi va connaitre sa première titularisation avec les Fennecs ce lundi 27 mars à l'occasion de ce Niger - Algérie. Le Toulousain était entré en cours de rencontre il y a 4 jours et avait fait une très bonne entrée. À noter également la première sélection pour Guitoun et Hadjam.

17:42 - Un match délocalisé en Tunisie Ce Niger - Algérie se jouera au stade de Radès en Tunisie à cause de la conformité des équipements du stade de Niamey, au Niger. Et si pendant plusieurs jours, les autorités réfléchissaient à un huis clos elles ont finalement autorisé du public et les supporteurs pourront même prendre place gratuitement dans l'enceinte.

17:35 - Belmadi vise la qualification Le sélectionneur algérien a été plutôt clair avant ce Niger - Algérie et veut voir son équipe faire le plus important dès ce soir pour s'éviter une mauvaise surprise par la suite : "C'est un match décisif dans le sens où l'on peut d'ores et déjà nous qualifier, ce qui est une très bonne chose. Ce n'est pas toujours facile de se qualifier en Coupe d'Afrique des Nations, on l'a vu par le passé. On va donc essayer de nous qualifier dès ce match-là."

17:28 - Cavalli très élogieux envers l'Algérie Après le revers de son équipe face à l'Algérie il y a quatre jours, le sélectionneur français du Niger, Jean-Michel Cavalli, a été dithyrambique envers l'équipe de Djamel Belmadi : "L’Algerie quand il font des changements c’est du gros calibre. C’est la meilleure équipe d’Afrique avec le Senegal. Je suis fier de quitter cette salle de conférence sans avoir pris une gifle."

17:21 - La compo de l'Algérie avec des changements Djamel Belmadi a formé un 4-2-3-1 avec la présence de Riyad Mahrez ou encore du Nantais Andy Delort dans un onze largement remanié. Voici la compo des Verts : Zeghba - Guitoun, Hadjam, Tougaï, Bensebaïni - Zerrouki, Bennacer - Chaïbi, Mahrez, Bounedjah - Delort. Pour le moment, la compo nigérienne se fait encore attendre à une quarantaine de minutes du coup d'envoi de ce Niger - Algérie

17:14 - L'Algérie peut se qualifier À l'occasion de ce Niger - Algérie, les Fennecs pourraient d'ores et déjà décroché leur billet pour la CAN 2023. En effet, les hommes de Djamel Belmadi sont leaders du groupe F avec 9 points pris en trois rencontres. En cas de succès ce soir ils rejoindront la Côté d'Ivoire en janvier 2024 pour disputer la phase finale de la compétition.

17:07 - Les deux équipes se sont rencontrées il y a 4 jours En effet, ce Niger - Algérie succède quatre jours après à celui qui s'est joué du côté de Baraki lors de la 3e journée du groupe F de la phase de qualifications à la CAN 2023. Et les Fennecs ont luté pour venir à bout des Menas qui ont finit par s'incliner à la 88e minute après avoir mené 1-0.