Après le foot, voici la reconversion de Yoann Gourcuff !

Ancien international français, Yoann Gourcuff a peut être la plus belle des reconversions.

Considéré comme le nouveau Zidane pendant un petit moment, Yoann Gourcuff est finalement retombé dans l'anonymat, gêné par les blessures tout au long de sa carrière avant de prendre sa retraite en 2019. Mais qu'est devenu l'ancien international français aux 39 sélections ? Très peu présent dans les médias, l'ancien footballeur a accordé un entretien à Ouest-France lundi 24 avril.

Interrogé sur ce qu'il fait de ses journées, Yoann Gourcuff parle de l'une des plus belles reconversion, être "père au foyer". "Ma vie est simple, sereine, je l'apprécie pleinement. Je m'occupe de mes deux enfants (Maël, 7 ans et Claudia, 4 ans), ma femme se rendant régulièrement à Paris pour son travail (marié à Karine Ferri). Cela prend du temps et demande de l'organisation. Je balade aussi mes deux chiennes tous les jours pendant une heure minimum, peu importe le temps, quand les enfants sont à l'école. C'est apaisant (...) Je n'ai aucun souci à dire que je suis père au foyer. Les journées sont bien remplies, mais voir grandir mes enfants chaque jour, c'est un privilège. Qui plus est dans un contexte paisible. Ici, on n'est pas embêté. Il y a de l'espace, la mer, les plages, les forêts, les sentiers…"

Il poursuit une carrière dans le tennis

À un niveau modeste, Yoann Gourcuff continue à faire du sport. Il s'est notamment lancé dans le tennis et participe à quelques tournois. " Je joue au tennis (championnat régional par équipes avec le TC Larmor-Plage, il est classé 5/6), je fais de temps en temps des tournois dans le coin, j'essaie de m'entraîner une fois par semaine. Je fais du VTT, parfois avec mon père (Christian)."