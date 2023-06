Croatie - Espagne : heure, chaîne TV, compos probables... Les infos de la finale de la Ligue des Nations

CROATIE - ESPAGNE. Finale de Ligue des Nations ce dimanche où les Croates de Luka Modric affrontent l'Espagne de Rodri et Gavi pour un titre sur la scène européenne. Découvrez toutes les informations sur cette affiche.

Qui de la Croatie ou de l'Espagne succèdera à la France cette année ? Ce dimanche soir, les deux grandes nations du football européen s'affrontent en finale de la Ligue des Nations après avoir respectivement éliminé les Pays-Bas et l'Italie lors des demi-finales. En disputant cette rencontre importante pour son pays, Zlatko Dalic peut remporter son premier titre européen avec la sélection menée par Luka Modric. En conférence de presse, le sélectionneur croate est revenu sur les qualités de la Roja tout en motivant ses joueurs à réaliser un exploit : "Nous avons regardé les quatre matchs de l'Espagne avec son nouveau sélectionneur. Des joueurs rapides, une bonne gestion du ballon, des passes rapides. Nous savons ce qui nous attend, car nous avons aussi l'expérience de notre match à Copenhague pendant l'Euro, où nous avons perdu. Nous savons que l'Espagne possède de grandes individualités et une grande équipe dans son ensemble. Ils essaient toujours de faire quelque chose d'extra, des actions merveilleuses sur les ailes, nous avons vu tout cela. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour gérer cela. Si la Croatie joue aussi bien que lors des deux derniers matchs, je pense que nous pouvons réaliser de grandes choses, et rivaliser avec l'Espagne bien sûr."

Du côté espagnol, la Roja peut soulever un premier titre depuis l'Euro 2012. Si l'Espagne apparaît comme favori de cette finale, Luis de la Fuente s'attend à une confrontation très accrochée comme il l'a déclaré en conférence de presse : "Fondamentalement, ce sera un match très équilibré, avec deux grandes équipes. Si on en est là, c'est que nous sommes aujourd'hui les deux meilleures équipes d'Europe. Chacun va jouer avec ses arguments. Chacune a ses qualités." Le sélectionneur de l'Espagne en a profité pour tarir d'éloges aux deux milieux, Rodri et Luka Modric : "Pour moi, ce sont deux joueurs hors-normes. J'ai déjà dit que Rodri était le meilleur milieu axial du monde. Et Modric est au top mondial. Ce sont deux des meilleurs du monde, et encore plus à leur position."

À quelle heure débute Croatie - Espagne ?

Le coup d'envoi de la finale de la Ligue des Nations opposant la Croatie à l'Espagne est prévu dimanche 18 juin à 20h45 au stade De Kuip de Rotterdam (Pays-Bas). L'Allemand Felix Zwayer sera l'arbitre de cette affiche.

Sur quelle chaîne regarder Croatie - Espagne ?

Détenteur des droits TV de la Ligue des Nations, L'Equipe diffusera la rencontre entre la Croatie et l'Espagne.

Si vous souhaitez regarder la finale de la Ligue des Nations entre la Croatie et l'Espagne sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez créer un compte sur La chaîne L'Equipe.

Quelles sont les compositions probables de la Croatie et de l'Espagne ?

Croatie : Livakovic (G) - Juranovic - Vida - Sutalo - Perisic - Modric - Brozovic - Kovacic - Pasalic - Kramaric - Ivanusec.

Espagne : Simon (G) - Navas - Le Normand - Laporte - Alba - Merino - Rodri - Asensio - Gavi - Pino - Morata.

Quels sont les pronostics de Croatie - Espagne ?