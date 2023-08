FRANCE - MAROC. Les Bleues mènent 3-0 en huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine face aux Marocaines. Si Kadidiatou Diani a ouvert le score de la tête, Kenza Dali a inscrit le but du break cinq minutes plus tard avant le 3e de Le Sommer. Suivez le match en direct.

En direct

13:45 - Trois minutes de temps additionnel Trois minutes de jeu ont été ajoutées au temps réglementaire de la première période.

13:44 - Geyoro manque sa passe Après une belle passe d'Elisa De Almeida qui casse les lignes et trouve Geyoro, la n°8 des Bleues tente la passe en profondeur pour Selma Bacha mais c'est beaucoup trop long.

13:41 - Toletti manque le cadre Après un rush de Selma Bacha sur le côté gauche, elle centre dans la surface mais c'est repoussé par la défense marocaine. Toletti contrôle avant de frapper mais ça passe à quelques centimètres du poteau droit d'Errmichi.

13:36 - Renard imprécise Si Wendie Renard est précise sur les longues transmissions d'ordinaire, sa transversale pour Ève Périsset est trop longue cette fois-ci. Six mètres pour le Maroc.

13:34 - Renard trop agressive Après un coup franc au centre du terrain suite à une faute de Chebbak sur Le Sommer, Renard est trouvée dans la surface mais la capitaine des Bleues fait faute sur Benzina.

13:32 - Toletti vigilante Alors que Redouani tentait de trouver Tagnaout en profondeur dans le dos d'Ève Périsset, Sandie Toletti a intercepté la passe.

13:28 - Le petit filet pour Bacha Trouvée sur une subtile déviation de Diani, Bacha frappe pour trouver le premier poteau d'Errmichi mais elle trouve le petit filet extérieur droit de la gardienne marocaine.

13:27 - Benzina dégage son camp Que c'est dur pour les Marocaines ! Alors qu'elles sont menées 3/0 après vingt-cinq minutes de jeu, Benzina dégage son camp en catastrophe après une nouvelle offensive française.

13:25 - Le Sommer y va de son but Les Bleues s'envolent ! Trois buts en neuf minutes après le 91e but d'Eugénie Le Sommer en équipe de France. La défense marocaine tente de se dégager mais Diani contre et le ballon revient dans les pieds de Le Sommer dans les six mètres. L'attaquante frappe croisée en première intention et inscrit le troisième but de l'équipe de France.

13:22 - 2/0 pour les Bleues Déjà le but du break pour les Françaises ! Trouvée dans la profondeur par Kenza Dali, Kadidiatou Diani s'échappe sur le côté droit avant de centrer en retrait pour Dali qui frappe en première intention et heurte le poteau droit d'Errmichi avant de trouver les filets.

13:18 - But de Diani ! Quel but des Bleues ! Après une belle passe de De Almeida dans l'intervalle, Selma Bacha et Sakina Karchaoui se font un une-deux avant que la latérale gauche ne centre sur le côté gauche. Kadidiatou Diani est à la réception de ce caviar pour ouvrir le score de la tête. 1/0 pour la France !

13:13 - Ça s'envole pour Diani Déstabilisée par la défense marocaine, Kadidiatou Diani perd son équilibre avant sa frappe mais c'est complètement dévissé de la part de la n°11 des Bleues.

13:12 - Bacha bute sur Errmichi La première frappe cadrée du match est l'oeuvre de Selma Bacha qui tente sa chance du gauche à l'entrée de la surface mais Errmichi repousse des deux poings.

13:11 - Bacha au sol À la course avec Nakkach qui tacle le ballon, Selma Bacha n'arrête pas sa course et reste au sol après le tacle de la Marocaine.

13:08 - Benzina dégage son camp Sur une touche de Périsset, Le Sommer est à la lutte avec Chebbak qui protège le ballon et Benzina vient dégager son camp.

13:07 - Errmichi vigilante Après un débordement de Kadidiatou Diani sur le côté droit, l'attaquante française tente le centre mais c'est bien capté par Errmichi au second poteau.

13:06 - Dali ne cadre pas Après une déviation de Le Sommer dans la surface, Kenza Dali tente la reprise de volée mais ça s'envole au-dessus des cages d'Errmichi.

13:05 - Jraidi courte Bien trouvée sur le côté droit par Chebbak, El Haj tente de trouver Jraidi dans la surface mais la passe est trop longue.

13:03 - Le ballon pour les Bleues Alors que Tori Penso a donné le coup d'envoi depuis quatre minutes, les Bleues ont la possession du ballon face à des Marocaines qui restent groupées avec un bloc bas.

13:01 - Bacha trop longue Après une belle passe en profondeur d'Ève Périsset pour Kenza Dali sur le côté droit, la n°15 des Bleues trouve Selma Bacha à ras-de-terre dans la surface. Après le contrôle, la Lyonnaise n'arrive pas à s'emmener le ballon qui termine en six mètres.

13:00 - C'est parti à Adélaïde ! Eugénie Le Sommer vient de donner le coup d'envoi pour les Françaises. À noter que les Bleues vont attaquer vers la droite du but.

12:57 - Pedros : "un match à gagner pour le Maroc" Sélectionneur du Maroc, Reynald Pedros n'aura aucun scrupule à éliminer la France, lui qui est Français : "C'est un match particulier parce que je suis français et que mon staff est français, mais mon cœur est marocain. J'aime vraiment ce pays, je l'ai découvert. J'y vis très bien, je suis très heureux d'entraîner là-bas. Je n'aurai absolument aucun scrupule, aucun remord à battre l'équipe de France. C'est un match particulier, oui, mais pour moi. C'est un match à gagner pour le Maroc. Je connais les joueuses de l'équipe de France, celles que j'ai entrainées et celles que je n'ai pas entrainées, mais qui jouent dans le championnat de France. L'important est de ne pas surjouer le profil de l'équipe de France aux joueuses, on a donc fait la présentation exactement de la même manière qu'avant la Corée du Sud et la Colombie. J'aurai un grand plaisir à les retrouver à ce niveau, et j'aurai un grand plaisir si je les élimine."

12:53 - Entrée des joueuses ! Les 22 actrices de ce France - Maroc viennent de pénétrer sur la pelouse du stade Hindmarsh Stadium. Le coup d'envoi devrait être donné après les hymnes.

12:50 - Une supportrice de luxe pour les Bleues Alors qu'elle avait été contrainte de déclarer forfait pour la Coupe du monde féminine en raison d'une blessure à un genou, Delphine Cascarino est arrivée à Adélaïde en Australie pour supporter ses coéquipières.