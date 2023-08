France - Maroc : heure, diffusion TV, compos probables... Les infos du match des Bleues

FRANCE - MAROC. Ce mardi, les Bleues défient les Marocaines pour une place en quarts de finale de la Coupe du monde féminine. Heure, diffusion TV, compositions probables... Découvrez toutes les information sur cette affiche.

Qui de la France ou du Maroc va retrouver l'Australie en quarts de finale de la Coupe du monde féminine ? À Adélaïde, les deux nations s'affrontent ce mardi pour rester dans la compétitions où de grandes nations comme les Etats-Unis ou l'Allemagne ont déjà été éliminées. Pour cette confrontation face aux Marocaines, Hervé Renard pourrait être privé de Maëlle Lakrar, touchée à la cuisse gauche. Si la France est favorite de cette rencontre, le sélectionneur n'a pas manqué d'avertir ses joueuses : "On avait préparé cette éventualité. Maintenant, il nous reste à obtenir cette qualification sur le terrain. On est là pour se qualifier. L'important est de respecter l'adversaire, de respecter un huitième de finale. L'équipe du Maroc n'est pas là par hasard. Demain, c'est un match du calibre de celui qu'on a joué contre le Brésil. On respecte cette équipe mais on se concentre sur nous. Il y a beaucoup d'expérience dans cette équipe de France. Je suis là pour les guider le mieux possible mais j'ai l'impression qu'elles se guideraient très bien toutes seules si je n'étais pas là. Il y a une force qui se dégage, une maturité dans cette équipe avec des joueuses qui ont beaucoup de caractère, qui pour certaines ont des palmarès énormes et connaissent ces rencontres par cœur. C'est pour moi un énorme plaisir de les diriger. Il se dégage une grande sérénité dans cette équipe."

Du côté du Maroc, le conte de fées continue dans ce Mondial. Après avoir créer l'exploit en phase de poules, les joueuses de Reynald Pedros ne comptent pas s'arrêter ici. Le sélectionneur marocain qui connaît bien la France, lui qui est français, qui a entraîné l'Olympique lyonnais chez les femmes, n'aura aucun scrupule à sortir les Bleues ce mardi : "C'est un match particulier parce que je suis français et que mon staff est français, mais mon cœur est marocain. J'aime vraiment ce pays, je l'ai découvert. J'y vis très bien, je suis très heureux d'entraîner là-bas. Je n'aurai absolument aucun scrupule, aucun remord à battre l'équipe de France. C'est un match particulier, oui, mais pour moi. C'est un match à gagner pour le Maroc. Je connais les joueuses de l'équipe de France, celles que j'ai entrainées et celles que je n'ai pas entrainées, mais qui jouent dans le championnat de France. L'important est de ne pas surjouer le profil de l'équipe de France aux joueuses, on a donc fait la présentation exactement de la même manière qu'avant la Corée du Sud et la Colombie. J'aurai un grand plaisir à les retrouver à ce niveau, et j'aurai un grand plaisir si je les élimine."

À quelle heure débute France - Maroc ?

Le coup d'envoi du huitième de finale de la Coupe du monde féminine opposant la France au Maroc est prévu mardi 8 août à 13h00 au Coopers Stadium d'Adélaïde (Australie). Tori Penso (Etats-Unis) sera l'arbitre de la rencontre.

Sur quelle chaîne regarder France - Maroc ?

Co-détenteur des droits TV de la Coupe du monde féminine avec France Télévisions, M6 diffusera la rencontre entre la France et le Maroc.

Si vous souhaitez regarder le huitième de finale de la Coupe du monde féminine entre la France et le Maroc sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez vous créer un compte sur 6play.

Quelles sont les compositions probables de France - Maroc ?

France : Peyraud-Magnin (G) – Perisset, Lakrar (ou De Almeida), Renard, Karchaoui – Toletti, Geyoro, Dali – Diani, Bacha, Le Sommer.

Maroc : Errmichi (G) – El Haj, El Chad, Ben Zina, Redouani – Ouzraoui, Nakkach, Chebbak, Tagnaout – Jraidi, Lahmari..

Quels sont les pronostics de France - Maroc ?