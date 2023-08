PSG - Lens : heure, chaîne TV, compos... Les infos du choc en direct

PSG - LENS. Choc de la 3e journée de Ligue 1 où le Paris Saint-Germain reçoit ce samedi soir le Racing Club de Lens. Heure, diffusion TV... Découvrez toutes les informations sur cette affiche de gala du championnat de France.

Le Paris Saint-Germain va-t-il enfin lancer sa saison ? Après deux nuls contre Lorient et Toulouse, les joueurs de Luis Enrique n'ont pas encore gagné en Ligue 1. Face à Lens ce samedi soir, quoi de mieux qu'affronter son dauphin de la saison passée pour enfin retrouver le goût du succès ? Si l'entraîneur parisien devra faire sans Nuno Mendes, Juan Bernat ou Nordi Mukiele et Lee Kang-In notamment, Gonçalo Ramos est incertain après une gêne musculaire. L'Espagnol pourrait néanmoins s'appuyer sur ses deux stars en attaque, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé qui devraient effectuer leurs premières minutes au Parc des Princes cette saison. En conférence de presse, Luis Enrique a mis ses joueurs en garde avant d'affronter les Lensois : "Lens n'a pas très bien commencé sa saison non plus. Mais c'est très clair pour moi que Lens est une des meilleures équipes de L1. J'aime beaucoup leur manière de travailler, à la fois en attaque et en défense j'aime beaucoup leur entraîneur (Franck Haise), je considère que c'est un match de Ligue des champions. C'est une équipe qui met beaucoup de rythme à la fois en attaque et en défense, qui génère des occasions. Je pense que ce sera un match charnière pour les deux équipes. J'espère qu'on gagnera ce match et qu'on sera en mesure de célébrer avec nos supporters mais je le répète ce sera difficile."

Du côté des Sang et Or, le début de saison n'est pas idéal non plus avec une défaite inaugurale contre Brest et un nul contre le Stade Rennais. À Paris, Lens a l'occasion de lancer officiellement sa saison avec une victoire de prestige. Franck Haise pourra s'appuyer sur sa nouvelle recrue phare, Elye Wahi alors que Jimmy Cabot ou El Aynoui ou Wesley Saïd sont absents. En conférence de presse, l'entraîneur lensois n'a pas caché qu'il comptait sur son nouveau buteur : "Il faut qu'on le remonte physiquement, explique Haise. Sa préparation a été écourtée avec l'Euro Espoirs. En plus, il était en instance de départ, donc il n'a pas eu de préparation classique. On a vu les données physiques, on voit bien qu'il en manque un peu par rapport à ce que nous, on a fait. Est-ce qu'il est capable de commencer un match ou de le finir, c'est moi qui vais décider. J'ai quelques éléments de réponse. Il sera avec nous à Paris et pas pour visiter la capitale ."

À quelle heure débute PSG - Lens ?

Le coup d'envoi du match de la 3e journée de Ligue 1 opposant le Paris Saint-Germain au Racing Club de Lens est prévu samedi 26 août à 21h00 au Parc des Princes à Paris (France). François Letexier sera l'arbitre du choc.

Sur quelle chaîne regarder PSG - Lens ?

Détenteurs des droits TV de la Ligue 1 avec Amazon Prime Vidéo, Canal + Sport et Canal + 360 diffuseront la rencontre entre le PSG et Lens.

Si vous souhaitez regarder le choc de Ligue 1 entre le PSG et Lens sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quelles sont les compositions probables du Paris Saint-Germain et du Racing Club de Lens ?

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez - Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha - Dembélé, Ramos (ou Ekitike), Mbappé

Lens : Samba (G) - Gradit, Danso, Medina - Frankowski, Abdul Samed, Diouf, Machado - Sotoca, Wahi, Fulgini.

Quels sont les pronostics de PSG - Lens ?