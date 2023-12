Tirage au sort Ligue des champions : le PSG face à la Real Sociedad, toutes les affiches des huitièmes de finale et le calendrier

Le PSG affrontera la Real Sociedad en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, alors que le tirage au sort a réservé plusieurs chocs alléchants.

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions a eu lieu ce midi à Nyon, au siège de l'UEFA en Suisse. Le Paris Saint-Germain, seul club français encore en lice, a bénéficié d'un tirage au sort très clément, en tombant sur la seule équipe tête de série qui n'est pas un cador européen : la Real Sociedad. Les Basques retrouvent les huitièmes de finale de la Ligue des Champions après vingt ans d'absence.

Evidemment, tomber sur la Real Sociedad est un soulagement pour les Parisiens, qui auraient pu hériter de Manchester City, du Bayern Munich ou du Real Madrid par exemple. Mais la Real Sociedad est restée invaincue en phase de poules, finissant en tête d'un groupe très relevé avec l'Inter Milan, le Benfica Lisbonne et le RB Salzburg. Entraînés par Imanol Alguacil, les Txuri-Urdin sont actuellement 6es de Liga mais montent en puissance et affichent un jeu ambitieux et offensif. L'équipe basque ne manque pas de talent dans l'entrejeu et en attaque : Mikel Merino, Takefusa Kubo, Mikel Oyarzabal, Martin Zubimendi... Leur dernière en huitièmes de C1 remonte à 2003, et c'était déjà contre un club français : l'Olympique Lyonnais. Les Rhodaniens l'avaient emporté deux fois sur le score de 1-0. Le meilleur résultat de la Real Sociedad dans la compétition est une demi-finale, en 1982-1983.

Les favoris épargnés, un choc Atlético - Inter Milan

Les trois favoris annoncés de cette Ligue des Champions ont plutôt eu droit à un tirage favorable. Manchester City, champion en titre, affrontera Copenhague dans une affiche a priori déséquilibrée, même si les Danois sont sortis d'une poule relevée, devant Galatasaray et Manchester United. Le Real Madrid aura un adversaire coriace et habitué de cette Ligue des Champions, avec le RB Leipzig qui a fini deuxième derrière Manchester City, mais devant les formations plus modestes des Young Boys de Berne et de l'Etoile Rouge de Belgrade. Enfin, le Bayern Munich jouera contre la Lazio de Rome, qui a éliminé le Feyenoord et le Celtic Glasgow, mais qui est seulement 11e de Serie A cette saison.

Le plus grand choc de ce tirage au sort semble être l'affiche Atlético Madrid - Inter Milan. L'Inter était, avec le PSG, le seul candidat au titre qui n'avait pas fini en tête de son groupe de Ligue des Champions. Les Rossoneri sont premiers en Serie A, tandis que les hommes de Diego Simeone sont quatrièmes de Liga mais invaincus en C1, portés par un grand Antoine Griezmann depuis le début de saison.

Arsenal de retour, le Barça contre Naples

Le FC Barcelone a hérité d'un tirage corsé avec le SSC Napoli. Une occasion de se rappeler, une nouvelle fois, au bon souvenir de Diego Maradona. Les deux clubs du génie argentin se sont déjà retrouvés plusieurs fois ces dernières années : en huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2020, avec une victoire du FC Barcelone (1-1, 3-1), et en barrage de la Ligue Europa 2022, où les Blaugranas avaient aussi pris le dessus au match retour, à l'extérieur cette fois (1-1, 2-4).

Le FC Porto, qualifié pour la 6e fois en 8 ans en huitièmes de finale, affrontera Arsenal, qui fait son retour en 8es après sept années d'absence. La dernière fois, en 2016-2017, les Gunners avaient été sortis par un Bayern sans pitié, qui les avaient balayés 5-1 à l'aller comme au retour. Enfin, la dernière affiche de ces huitièmes de finale verra s'affronter le Borussia Dortmund, qui a devancé le PSG dans la poule F, et le PSV Eindhoven, qui pourrait être l'une des surprises de cette Ligue des Champions. Les hommes de Peter Bosz ont remporté leurs seize matchs de championnat cette saison et ont fini devant le RC Lens et le FC Séville en phase de poules.

Voici la liste de tous les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions :

FC Porto - Arsenal

Napoli - FC Barcelone

Real Sociedad - PSG

PSV - Borussia Dortmund

Inter Milan - Atletico de Madrid

Lazio Rome - Bayern Munich

FC Copenhague - Manchester City

RB Leipzig - Real Madrid

Le calendrier de ces huitièmes de finale

Les premiers de groupe joueront le match retour à domicile, les équipes qui ont fini deuxièmes joueront quant à elles le match aller à domicile. Le PSG recevra par exemple d'abord au Parc des Princes, avant de se déplacer pour le match retour. Les matchs aller de ces huitièmes de finale se joueront les 13, 14, 20 et 21 février. Les matches retour se dérouleront les 5, 6, 12 et 13 mars 2024. Le match PSG - Real Sociedad au Parc des Princes aura donc lieu le 13, 14, 20 ou 21 février.