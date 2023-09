France - Irlande : heure, diffusion TV, compos... Les infos du match des Bleus !

FRANCE - IRLANDE. Cinquième match des éliminatoires à l'Euro 2024 pour l'équipe de France qui reçoit l'Irlande au Parc des Princes. Diffusion TV, compos... Découvrez toutes les informations sur cette rencontre des Bleus.

Ce jeudi, l'équipe de France effectue sa rentrée avec une nouvelle rencontre comptant pour les éliminatoires à l'Euro 2024 face à l'Irlande. Si Didier Deschamps a vu son secteur défensif marqué par de nombreuses indisponibilités comme Ibrahima Konaté (remplacé par le Niçois Jean-Clair Todibo), Wesley Fofana et Benoît Badiashile, Randal Kolo Muani est également incertain pour cette rencontre, lui qui soigne toujours une entorse à la cheville droite. Avec Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, l'attaquant retrouve ses compères du Paris Saint-Germain. S'ils n'ont pas encore joué ensemble avec le club de la capitale, Didier Deschamps n'a pas manqué de souligner en conférence de presse la chance qu'il a d'avoir trois attaquants qui se côtoient en sélection et en club : "Ce n'est pas quelque chose de négatif. Le fait de se côtoyer à l'entraînement va permettre d'améliorer leur relation, d'avoir des repères plus importants, des automatismes. Après ils peuvent jouer de manière différente en club et en sélection."

Du côté irlandais, Stephen Kenny vise toujours une qualification à l'Euro 2024. Deuxième du groupe B à égalité de points avec les Pays-Bas, l'Irlande devra faire sans plusieurs cadres pour tenter de créer l'exploit face aux Bleus : Evan Ferguson (genou), Seamus Coleman (genou), Michael Obafemi (ischio-jambiers) et Matt Doherty (suspendu). Des absences majeures qui pourraient compliquer la rencontre et modifier les ambitions des Hommes en vert. Avec le début de la Coupe du monde de rugby et le match inaugural du XV de France contre la Nouvelle Zélande au Stade de France, Antoine Griezmann et ses coéquipiers vont disputer la rencontre face à l'Irlande au Parc des Princes, un stade que les Bleus ont connu pour la dernière fois en novembre 2021 contre le Kazakhstan où Kylian Mbappé avait inscrit un quadruplé.

À quelle heure débute France - Irlande ?

Le coup d'envoi du match des éliminatoires au championnat d'Europe 2024 opposant la France à l'Irlande est prévu vendredi 7 septembre à 20h45 au Parc des Princes à Paris (France). Le Suisse Urs Schnyder sera chargé d'arbitrer la rencontre.

Sur quelle chaîne regarder France - Irlande ?

Détenteur des droits TV des matchs de l'équipe de France de football, TF1 diffusera l'affiche entre les Bleus et les Irlandais.

Si vous souhaitez regarder la rencontre des éliminatoires à l'Euro 2024 entre la France et l'Irlande sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez vous créer un compte sur MyTF1.

Quelles sont les compositions de l'équipe de France et de l'Irlande ?

France : Maignan (G) - Koundé - Saliba - Upamecano - T. Hernandez - Rabiot - Camavinga - Coman - Griezmann - Mbappé - Giroud.

Irlande : Bazunu (G) - O'Shea - Egan - Collins - Ebosele - Cullen - Molumby - Browne - Manning - Ogbene - Idah.

Quels sont les pronostics de France - Irlande ?