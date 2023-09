Après une talonnade de Mbappé pour Théo Hernandez, le latéral centre en retrait. Koundé qui s'apprêtait à reprendre le ballon se voit Thuram l'intercepter et lui enlever l'occasion.

Saliba et Coman remplacent Lucas Hernandez et Dembélé, très actif ce soir. Il reste un quart d'heure de jeu.

Après un une-deux entre Théo Hernandez et Kylian Mbappé , la latéral gauche tente de reprendre la passe de son capitaine mais il s'écroule dans la surface. Proche de l'action, Urs Schnyder demande au joueur tricolore de se relever.

Tout seul sur le côté gauche, Théo Hernandez centre fort devant le but de Bazunu mais personne ne peut reprendre le ballon qui termine en six mètres.

En inscrivant le but du 2-0 contre l'Irlande ce soir, Marcus Thuram a marqué son premier but avec les Bleus.

21:56 - Thuram fait le break !

2-0 pour l'équipe de France après le but de Marcus Thuram ! Après un bon décalage de Griezmann pour Théo Hernandez sur le côté gauche, la latérale gauche centre en retrait dans la surface irlandaise et trouve Mbappé qui frappe. Le tir est contré mais Thuram avait bien suivi et tire en pivot. Le ballon termine au fond des filets.