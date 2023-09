Sénégal - Algérie : heure, diffusion TV... Les infos du choc en direct !

SÉNÉGAL - ALGÉRIE. Deux grandes nations africaines s'affrontent ce soir en match amical. Diffusion TV, pronostics... Découvrez toutes les informations sur ce choc entre les Lions de la Téranga et les Fennecs.

Déjà qualifiés pour la CAN 2023 qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024, le Sénégal et l'Algérie s'affrontent ce mardi soir dans un match amical au sommet. Cette affiche de gala regroupent les deux dernières nations qui ont remporté la Coupe d'Afrique des nations. En conférence de presse, le sélectionneur sénégalais n'a pas hésité lorsqu'il lui a fallu donner son avis sur la meilleure équipe entre les Lions de la Téranga et les Fennecs : "On a perdu deux matchs en 2019 (contre l'Algérie, ndlr), ce sont ces matchs-là qui nous ont permis de gagner la CAN en 2022 et de se qualifier à la Coupe du monde. Donc, on a énormément appris et depuis 2019 on s'est refaits et on s'est qualifiés à toutes les compétitions. Si on regarde le parcours des deux équipes depuis 2019, le Sénégal est au-dessus. Mais il faudra montrer cela sur le terrain. Ce qui est aussi important à préciser c'est que demain ce ne sera pas Djamel (Belmadi) et moi qui allons jouer, mais on sera sur le banc pour pousser nos équipes."

Du côté algérien, après avoir battu le Sénégal à deux reprises lors de la CAN 2019 (en poules puis en finale de la compétition), les Fennecs apparaissent comme la bête noire des joueurs d'Aliou Cissé, une situation qui ne semble pas déranger Djamel Belmadi. Au contraire, le sélectionneur algérien attend beaucoup de cette confrontation amicale : "Jouer ici, avec notre série, la bête noire, ce qui s'est passé en 2019, il est d'évidence que nous n'échapperons pas au discours de motivation du coach. En choisissant de venir au Sénégal, il faut que les deux équipes soient d'accord pour que le match puisse exister. Quand je donne le feu vert, c'est ça que j'ai en tête, et je viens effectivement chercher le climat, l'humidité qui a été flagrante à notre descente de l'avion, l'opposition, un stade plein, le sentiment de revanche etc... Tout ça n'a rien de surprenant, c'est ce que j'ai bien voulu chercher et qui nous permettra de tirer des enseignements. À nous de déjouer tout ça, de faire face à tout ça, et nous n'en ressortirons que grandis."

À quelle heure débute Sénégal - Algérie ?

Le coup d'envoi du match amical opposant le Sénégal à l'Algérie est prévu mardi 12 septembre à 21h00 au Abdoulaye-Wade de Diamniadio (Sénégal).

Sur quelle chaîne regarder Sénégal - Algérie ?

Pour ce choc africain en match amical, l'affiche Sénégal - Algérie sera diffusé sur Le match Sénégal – Algérie sera diffusé sur Radio Télévision Sénégalaise 1 (RTS 1), accessible sur le canal 864 sur la box SFR, sur le canal 590 sur la livebox d'Orange et sur la boîte Sosh, sur le canal 467 de la Freebox. Mais également sur Canal Algérie, accessible sur le canal 742 de la box SFR, sur le canal 630 de la Bbox de Bouygues-Telecom, sur le canal 505 de la Livebox d'Orange et sur la boîte Sosh, et sur le canal 481 de la Freebox. MyCanal ne diffusera pas la rencontre.

Si vous souhaitez regarder le match amical entre le Sénégal et l'Algérie sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez vous rendre sur l'application TV de votre opérateur mobile SFR, Free, Orange ou Bouygues-Télécom.

Quelles sont les compositions probables du Sénégal et de l'Algérie ?

Sénégal : E.Mendy (G) - Sabaly, Diallo, Koulibaly, Jakobs - Diatta, Kouyate, Sarr - Mane, Dia, I.Sarr.

Algérie : Mandrea (G) - Atal, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri - Abdelli, Zorgane, Kadri - Mahrez, Bounedjah, Benrahma.

