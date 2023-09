Pablo Longoria menacé de mort et démissionnaire ?

Coup de tonnerre à Marseille avec l'annonce du départ de Marcelino et peut être du président Pablo Longoria.

Nous sommes le 19 septembre et un vent de panique souffle sur la ville de Marseille. Non pas parce que la France va jouer son 3e match de la Coupe du monde de rugby face à la Namibie ce jeudi, mais parce que le club de l'OM est en train d'imploser. Ce midi, plusieurs médias dont L'Equipe, ont annoncé le départ de Marcelino de son poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Une décision qui aurait été prise après les différentes déclarations et les menaces à l'encontre des dirigeants.

Mais selon Eurosport Espagne, la situation pourrait être bien plus dramatique à Marseille puisque le président du club, Pablo Longoria, pourrait démissionner de son poste qu'il occupe depuis 2021. Selon les informations du média, l'Espagnol aurait été menacé de mort par les ultras de l'OM.

Plus d'informations à venir...