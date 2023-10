Lens - Arsenal : Arteta "impressionné" par les Sang et Or, comment suivre le match en direct ?

Pour le grand retour de la Ligue des Champions à Bollaert, le RC Lens reçoit Arsenal dans le cadre de la deuxième journée de phase de poules. Heure, diffusion TV... Découvrez toutes les informations sur ce choc entre les Sang et Or et les Gunners.

Quelle affiche pour le grand retour de la Ligue des Champions à Bollaert plus de vingt ans après la dernière apparition des Lensois en C1 ! Ce mardi soir, le RC Lens reçoit le club historique d'Arsenal qui retrouve aussi la compétition. Après un nul encourageant à Séville lors de la première journée, Brice Samba et ses coéquipiers s'attaquent à une équipe d'un autre calibre qui s'est largement imposé à domicile (4-0) contre le PSV Eindhoven. Une confrontation aux allures de défi pour les Sang et Or comme l'a confirmé Franck Haise en conférence de presse : "Evidemment que c'est un gros défi, par l'expérience et la qualité de cette équipe, le passé, le présent. C'est un gros challenge évidemment. Maintenant, on a aussi rencontré des équipes d'une catégorie différente, même si ce n'était pas en Ligue des Champions, notamment Paris et cela nous est arrivé de faire un résultat. On ne va pas se comparer à Arsenal, mais on doit jouer ces matches avec beaucoup de caractère, comme on l'a fait à Séville et même si l'entame a été compliquée. On a joué ce match avec beaucoup de caractère, sur nos principes, l'engagement, notre volonté d'imposer certaines choses aussi. On veut construire notre moment, c'est le plus important." Pour ce match, l'entraîneur lensois pourrait préférer Ruben Aguilar à Frankowski au poste de piston droit alors que Nampalys Mendy devrait être reconduit dans l'entrejeu.

Du côté des Gunners, ce déplacement à Lens n'aura pas été de tout repos. Après un large succès en championnat à Bournemouth (0-4), les joueurs d'Arsenal n'ont pas pu se rendre en France dans un premier temps à cause des mauvais conditions météorologiques pour décoller. Si la conférence de presse où Mikel Arteta a été annulée, les Gunners sont bien arrivés avant que l'entraîneur n'improvise une conférence par téléphone où il a fait l'éloge du club français : "J'ai été vraiment impressionné par ce qu'ils ont fait l'année dernière. C'est incroyable d'être à un point du titre et de terminer à cette position (2e, derrière le PSG). J'ai aussi été impressionné par la façon dont ils l'ont fait et par la forme qu'ils avaient à domicile. Cette saison, ils ont été vraiment malchanceux avec certains résultats et je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas plus de points. Nous nous attendons donc à une grosse bataille demain (ce mardi). Nous en sommes parfaitement conscients. Nous avons expliqué cela aux joueurs et nous savons que c'est un énorme test." Sorti en boitant samedi dernier, Bukayo Saka sera bien présent ce soir au stade Bollaert-Delelis alors que Thomas Partey est sur le retour après avoir été touché à l'aine.

À quelle heure débute Lens - Arsenal ?

Le coup d'envoi du match de Ligue des Champions opposant Lens à Arsenal est prévu mardi 3 octobre à 21h00 au Stade Bollaert-Delelis de Lens (France). L'Italien Marco Guida sera chargé d'arbitre ce choc.

Sur quelle chaîne regarder Lens - Arsenal ?

Détenteur des droits TV de la Ligue des Champions, RMC Sport 1 diffusera la rencontre entre Lens et Arsenal.

Si vous souhaitez regarder l'affiche de Ligue des Champions entre le RC Lens et les Gunners sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur RMC Sport.

Quelles sont les compositions probables du RC Lens et d'Arsenal ?

Lens : Samba (G, cap) – Gradit, Danso, Medina – Aguilar, N.Mendy, A.Diouf, Machado – Sotoca, Fulgini – Wahi.

Arsenal : Raya (G) – B.White, Saliba, Gabriel, Zinchenko – Odegaard (cap.), Rice, Havertz – Saka, G.Jesus, Trossard.

Quels sont les pronostics de Lens - Arsenal ?