LENS - ARSENAL. Pour le grand retour de la Ligue des Champions à Bollaert, le RC Lens reçoit Arsenal dans le cadre de la deuxième journée de phase de poules. Après un but de Gabriel Jesus au quart d'heure de jeu, Adrien Thomasson lui répond d'un sublime but. Suivez le choc entre les Sang et Or et les Gunners.

En direct

21:49 - Mi-temps ! Marco Guida renvoie tous les joueurs aux vestiaires. C'est la mi-temps entre Lens et Arsenal au stade Bollaert-Delelis.

21:46 - Deux minutes de temps additionnel Deux minutes de jeu ont été ajoutées au temps réglementaire de la première période.

21:44 - Trossard s'agace À la lutte pour récupérer le ballon avec Florian Sotoca, Leandro Trossard se plaint auprès de l'arbitre italien qui a sifflé une faute en faveur du Lensois après une semelle.

21:40 - Tomiyasu rappelé à l'ordre Après un dégagement sur la ligne de touche gauche de Brice Samba, Adrien Thomasson dévie de la tête pour Machado mais le piston gauche est poussé par Tomiyasu qui ne joue pas le ballon. Le joueur d'Arsenal est averti verbalement par l'arbitre.

21:39 - Nouvel hors-jeu pour Wahi C'est le troisième hors-jeu entre moins d'une mi-temps pour Elye Wahi qui est une nouvelle fois sanctionné. L'attaquant peine à se replacer.

21:37 - Premier corner pour Arsenal Après un contre de Jonathan Gradit qui pousse en dehors des limites de jeu, le corner anglais ne donne rien.

21:35 - Saka cède sa place Coup dur pour les Gunners : Bukayo Saka est contraint de céder sa place à Fabio Vieira à la 34e minute de jeu.

21:32 - Saka touché Alors qu'il boite depuis quelques minutes, Bukayo Saka vient de s'asseoir où il reçoit plusieurs soins à la jambe.

21:30 - Gradit au sol Après une déviation de Frankowski, Jonathan Gradit tente la remise mais il obtient la faute après une semelle de Kai Havertz. Le défenseur reste quelques instants au sol.

21:28 - Sotoca tente sa chance Après une perte de balle anglaise, Florian Sotoca voit David Raya loin de sa ligne et tente le lob mais l'Espagnol anticipe et s'empare facilement du ballon.

21:26 - Quel but de Thomasson ! Lens revient à 1-1 ! Après une relance de Raya pour Tomiyasu, Deiver Machado intercepte et sert Wahi aux abords de la surface des Gunners. L'attaquant contrôle difficilement de la poitrine avant de décaler Adrien Thomasson sur la gauche et le milieu frappe directement en enroulant du pied droit. Le gardien espagnol ne peut rien faire face à ce tir imparable qui termine sur la gauche du portier. Thomasson est pardonné pour sa perte de balle sur le premier but anglais.

21:22 - Les Lensois pressés Alors que les attaquants lensois peinent à presser efficacement malgré les courses de Wahi ou Nampalys Mendy, les Gunners gênent les sorties de balle lensoises.

21:21 - La main ferme de Samba Quelle reprise de Kai Havertz ! Alors qu'elle était compliquée à négocier, l'Allemand a placé son plat du pied gauche après un service de Zinchenko dans la surface lensoise. Mais Brice Samba s'est opposé avec sa main gauche.

21:17 - Machado dévisse Alors qu'il avait de l'espace devant lui et le temps de s'appliquer pour centrer, Deiver Machado a vu son centre terminer sa course derrière la barre de David Raya.

21:15 - Jesus ouvre le score ! La perte de balle fatale pour les Lensois ! Alors qu'il voulait trouver Facundo Medina, Adrien Thomasson perd le ballon dans son camp et Bukayo Saka sert directement Gabriel Jesus. Aux abords de la surface des Sang et Or, le Brésilien provoque Kevin Danso et se met sur son pied droit avant de croiser sa frappe. Son tir touche le poteau droit de Brice Samba avant de finir au fond des filets. 1-0 pour Arsenal à la 15e minute de jeu.

21:11 - Frankowski imprécis Après un cafouillage près du milieu de terrain, Elye Wahi arrive à passer le ballon à Florian Sotoca. Sur un pas, le Lensois décale à Frankowski d'une transversale. Le Polonais profite du dédoublement de Jonathan Gradit pour finalement centrer au point de penalty mais David Raya s'empare du cuir.

21:08 - Wahi hors-jeu Temps fort des Lensois qui gênent considérablement les joueurs d'Arsenal. Après une belle protection de balle sur le côté gauche de Nampalys Mendy, le milieu lâche son ballon qui arrive jusqu'au côté droit et Elye Wahi décale à Frankowski qui centre en première intention. Si Thomasson décroise trop sa tête, le n°9 des Sang et Or est signalé hors-jeu.

21:05 - Danso ne cadre pas ! Quelle occasion pour le RC Lens ! Sur un nouveau corner obtenu sur le côté gauche par Elye Wahi face à Tomiyasu, le ballon revient dans les pieds de Kevin Danso au second poteau qui contrôle. L'Autrichien reprend du gauche mais ça passe à quelques centimètres du poteau gauche de Raya. Le match est lancé !

21:03 - Premier corner pour Lens Sur la première incursion offensive, Frankowski sert Sotoca qui tombe sur l'aile droite mais le ballon revient dans les pieds du Polonais qui centre. Gabriel dégage en corner, une première tentative qui ne donne rien.

21:02 - La possession pour Arsenal Dès les premières minutes, les Gunners se positionnent très haut pour gêner la relance de Brice Samba.

21:01 - Six mètres pour Lens Après le coup d'envoi, le ballon arrive dans les pieds de David Raya qui envoie devant mais les défenseurs lensois laissent aller jusqu'en six mètres.

21:01 - C'est parti à Bollaert ! Gabriel Jesus donne le coup d'envoi de Lens - Arsenal ! À noter que les Sang et Or vont attaquer vers la gauche du terrain. C'est parti pour 90 minutes !

20:59 - La Marseillaise retentit Après l'hymne de la Ligue des Champions, c'est la Marseillaise qui retentit dans les tribunes du stade Bollaert-Delelis.

20:57 - Entrée des joueurs Les 22 acteurs de la rencontre viennent de pénétrer sur la pelouse du stade Bollaert-Delelis. Le coup d'envoi sera donné d'ici quelques instants après l'hymne de la Ligue des Champions.