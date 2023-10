PSG - Milan : Paris lave l'affront de Newcastle en corrigeant les Milanais, le résumé du match

23:10 - Le résumé du match

Le PSG se remet dans le bon sens en corrigeant l'AC Milan (3-0). Et pourtant le début de match est plus que poussif pour les deux équipes. Ce sont les Rossoneri qui se mettent les premiers à l'oeuvre avec une tentative décadrée de Leao (26e). Et dans une rencontre plutôt hachée, deux exploits individuels illuminent la soirée. Warren Zaïre-Emery se défait de Reijnders après un contrôle vers l'avant et trouve le buteur maison Kylian Mbappé qui ferme bien son pied pour tromper Mike Maignan (32e). Ce sera la seule illumination de ce premier acte. Le début de la deuxième période est en revanche très animé ! À la 48e minute Ousmane Dembélé croit bien donner le break à Paris sur un ballon parfaitement placé mais la VAR revient sur une faute d'Ugarte au préalable. Mais le break va finalement être fait quelques minutes plus tard. L'ancien Barcelonais est encore à la houlette et sa frappe repoussée par Maignan revient dans les pieds de Kolo Muani qui pousse le ballon au fond des filets (53e). Après une phase de gestion, Paris perd un peu pied dans les dernières minutes de la rencontre et les Milanais ne sont pas loin d'en profiter. Rafael Leao tombe sur un Donnarumma solide qui repousse en corner une frappe vicieuse qui aurait pu redonner de l'espoir aux Rossoneri (78e).Cette occasion manquée permettra finalement aux Parisiens de se réveiller et d'alourdir l'addition en toute fin de match grâce à un entrant. Kang-In Lee profite du travail encore exceptionnel de Zaïre-Emery pour rendre le spectacle encore plus grand (88e). Au classement, le PSG reprend le trône du groupe F avant de se déplacer à Milan dans deux semaines.