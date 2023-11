Toulouse - Liverpool - EN DIRECT : incroyable scénario, les Violets refont le break dans la foulée, suivez le match en live

Les Reds sont encore de retour à une longueur des Violets dans ce Toulouse - Liverpool grâce au but de Diogo Jota. Cette fin de rencontre va se dérouler sous tension.

Le Stadium s'illumine des flashs pour cette fin de Toulouse - Liverpool. Les Violets tiennent un exploit retentissant et semblent irratrapables.

Aron Donnum cède sa place dans ce Toulouse - Liverpool après avoir ouvert le score en première période. Il reçoit une ovation du Stadium. Warren Kamanzi fait son entrée. Luis Diaz sort aussi et est remplacé par Diogo Jota.

Quel scénario complètement dingue dans ce Toulouse - Liverpool ! Magri redonne deux buts d'avance dans cette rencontre après avoir surgit au second poteau sur un arrêt approximatif de Kelleher.

20:16 - Casseres relance les Reds ! (74')

Oh le but gag qui relance totalement les Reds ! Casseres saute sur un centre et dévie dans ses propres cages ! Liverpool peut, de nouveau, y croire.