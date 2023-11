Grand espoir des Bleus, Zaïre-Emery est complètement nul dans ce domaine et ce chiffre le prouve

Warren Zaïre-Emery, le jeune prodige du PSG (17 ans), devrait découvrir l'équipe de France. Mais il est l'un des plus mauvais joueurs d'Europe dans un secteur du jeu.

Warren Zaïre-Emery impressionne depuis le début de l'année 2023, à tel point qu'il est désormais en passe d'être appelé par Didier Deschamps en équipe de France, à seulement 17 ans. Le jeune milieu de terrain brille par sa maturité et son profil complet, capable de tout faire sur un terrain... ou presque. En effet, dans un domaine bien particulier, il fait partie des moins bons joueurs de Ligue 1 et même d'Europe. Il est moins fort dans cette statistique que 99% des milieux de terrain des cinq grands championnats européens.

Le gros point faible de la nouvelle pépite du foot français se situe dans le jeu aérien et plus exactement e nombre de duels aériens remportés. Warren Zaïre-Emery n'a en effet gagné aucun duel aérien cette saison, sur neuf disputés. C'est d'ailleurs le joueur de champ qui a le plus joué en Ligue 1 cette saison (813 minutes) sans remporter le moindre duel aérien, juste devant... Kylian Mbappé. Mais lui a une excuse : le récent 3e du Ballon d'Or n'a tout simplement pas disputé le moindre duel aérien cette saison en Ligue 1.

L'année dernière, Zaïre-Emery était déjà le deuxième plus mauvais joueur du PSG dans les airs, avec seulement 18,8% de duels gagnés (3 sur 16). Seul Neymar était moins performant dans le domaine avec 14,3% de duels gagnés (1/7). Pourtant, le natif de Montreuil mesure 1,78 mètre, une taille tout à fait convenable pour lutter de la tête avec les autres joueurs. Ce sera donc évidemment l'un de ses axes de progression majeurs dans les années à venir, même si son poste de milieu de terrain n'est pas le plus sollicité de la tête.

Une faiblesse qui peut devenir une force

Warren Zaïre-Emery devrait prendre la place d'Aurélien Tchouaméni, blessé, dans la liste de Didier Deschamps. Or, c'est justement l'un des meilleurs milieux de terrain au monde dans le domaine aérien. Le joueur du Real Madrid a déjà remporté 30 duels aériens cette saison, soit 83,3% de ceux qu'il a disputés. Ce chiffre le place devant 99% des milieux de terrain d'Europe.

Même si Warren Zaïre-Emery a un rôle différent, cette qualité manquera à l'équipe de France. Mais les deux hommes pourraient être amenés à jouer ensemble à l'avenir et ces statistiques montrent bien leur complémentarité. D'autres chiffres le démontrent : Aurélien Tchouaméni est l'un des meilleurs milieux d'Europe en nombre d'interceptions (top 6%), tandis que Warren Zaïre-Emery, au profil plus offensif, est l'un des meilleurs en nombre de dribbles menant à un but (top 2%).

Ces deux-là pourraient enfin être associés à Eduardo Camavinga, qui a un profil plus hybride et capable de tout faire. L'ancien Rennais est l'un des meilleurs tacleurs d'Europe – top 1% en tacles réussis, en zone offensive et en zone défensive –, mais aussi l'un des meilleurs porteurs de balle – top 5% en distance parcourue vers le but adverse et en chevauchées dans le dernier tiers. De quoi créer un trio ultra complet qui pourrait dominer le football mondial pendant de nombreuses années.