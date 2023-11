France - Gibraltar : les Bleus collent une correction historique et repartent avec un record hallucinant, le résumé

Ce France - Gibraltar restera certainement très longtemps dans les annales de l'équipe de France et du football en général. Après ce succès, les Bleus inscrivent, pour la première fois de leur histoire, plus de dix buts au cours d'une même rencontre.

Magnifique but de Giroud ! L'avant-centre milanais inscrit un superbe retourné après une frappe repoussée par Dayle Coeling. 14-0 dans ce France - Gibraltar.

Olivier Giroud va finalement marquer dans ce France - Gibraltar dix minutes après son but refusé. Il peut remercier Antoine Griezmann qui lui a magnifiquement remisé le ballon.

Dayle Coeling s'est finalement relevé dans ce France - Gibraltar et a repris sa place.

Le portier gibraltarien semble souffrir et les soigneurs font leur entrée sur la pelouse de l'Allianz Riviera.

22:25 - QUEL BUT DE MBAPPÉ ! (82')

Incroyable geste de Kylian Mbappé qui lobe Coeling depuis les 40 mètres. Il signe son 300e but chez les professionnels de la plus belle des façons et inscrit un triplé dans ce France - Gibraltar.