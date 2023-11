Ukraine - Italie - DIRECT : la Squadra Azzurra sous la menace, suivez le match

En contrôle, l'Italie exerce une domination stérile et reste sous la menace d'un éclair ukrainien. Suivez la rencontre en direct et commentée sur linternaute.com.

En direct

22:24 - Deux changements ukrainiens A la 79e minute, le sélectionneur ukrainien se décide à ouvrir son banc et demande à Zubkov et Pikhalonok d'entrer en jeu. Ils remplacent Tsygankov et Stepanenko.

22:21 - Carton jaune pour Konoplia Le long de la ligne de touche à gauche, Chiesa trouve un espace dans un mouchoir et accélère. Pris de vitesse, Konoplia se jette et fauche le Turinois. Il est logiquement averti.

22:20 - Tsygankov ne passe pas Konoplia joue en une touche à droite pour Tsygankov. L'attaquant ukrainien se retrouve seul face à Chiesa et Buongorno. Il tente de passer entre les deux mais bute sur le défenseur. L'arbitre siffle néanmoins une faute du Turinois pour une charge sur l'Ukrainien.

22:18 - Scamacca battu Côté gauche, Chiesa fixe Konoplia et glisse le ballon entre ses jambes vers Scamacca mais au premier poteau, l'attaquant voit Svatok se jeter devant lui et l'empêcher de frapper correctement. Trubin met les mains sur le ballon ensuite.

22:17 - Mudryk frappe à côté Mudryk parvient à se recentrer et enchaîne avec son pied gauche. Sa tentative croisée est mal maîtrisée et passe très largement à côté.

22:14 - Sudakov perd le ballon Les Ukrainiens manoeuvrent et s'approchent du but de Donnarumma. Décaler à droite, Konoplia trouve à ras de terre Dovbyk. Serré de près par Buongiorno, l'attaquant ressort sur Tsygankov qui lui même doit aller en retrait pour Sudakov dont la déviation est interceptée dans l'axe de la surface. Tous les Italiens sont en défense.

22:13 - Deux nouveaux changements pour l'Italie A la 70e minute, Spalletti poursuit son coaching avec les entrées de Politano et Cristante à la place de Zaniolo et Jorginho.

22:11 - Les Ukrainiens mettent la pression A 21 minutes de la fin du temps réglementaire, la tension se fait de plus en plus palpable et la mainmise italienne faiblit. Aussi, les Ukrainiens le sentent et exercent un pressing haut pour perturber la relance adverse. C'est réussi à droite sur Di Lorenzo mais Mudryk manque son contrôle à l'entrée de la surface. Le ballon est dégagé mais dans des pieds ukrainiens. Le danger va revenir.

22:10 - Jorginho sur Donnarumma Dans la surface, à droite, Dovbyk dévie du talon et trouve Tsygankov. Ce dernier centre en retrait et voit Jorginho manquer de peu de tromper Donnarumma. Le ballon touché par le milieu italien arrive sur son portier.

22:08 - Frayeur dans la surface italienne Sur un ballon venu de la droite, Di Lorenzo et Donnarumma ne se comprennent pas et le laisse passer. Mudryk est derrière et frappe du gauche dans un angle fermé. Heureusement pour l'Italie, le portier du PSG est resté vigilant et réalise la parade.

22:06 - Scamacca manque de justesse L'Ukraine rate sa relance et Scamacca hérite du ballon à un peu plus de 20 mètres dans l'axe. L'attaquant est trop lent et attend les courses de ses partenaires. Chiesa se propose à gauche mais son partenaire tente une passe plus compliquée dans l'axe pour Frattesi. Sa passe est dans la bonne zone mais un peu trop profonde et Trubin vient s'imposer au sol, protégé par Zabarnyi.

22:03 - Svatk de la tête Dimarco continue de proposer des solutions sur le front offensif. Le latéral de l'Inter Milan enroule un centre depuis l'angle de la surface à gauche. Scamacca est visé mais c'est bien Svatok qui prend le ballon de la tête.

22:02 - Donnarumma du poing Après avoir obtenu un corner, pris par deux défenseurs italiens, Mudryk s'y reprend à deux fois pour adresser son ballon dans la surface où Donnarumma saute au-dessus de Svatok pour dégager son camp du poing droit.

22:01 - Chiesa n'enroule pas assez Chiesa repique depuis son aile gauche et à l'angle de la surface ukrainienne enroule une frappe du droit qui ne tourne pas assez pour être cadrée.

21:59 - Trop timide Konoplia décale à droite Tsygankov et lui propose une solution. L'attaquant se sert de l'appel dans son dos de son latéral pour déborder. Son centre est trop proche de Donnarumma qui capte sans difficulté. L'attaque ukrainienne est trop timide pour inquiéter le bloc adverse.

21:55 - Tsygankov dégage son camp Côté gauche, Chiesa expédie son corner au second poteau pour la tête d'un partenaire qui remise dans l'axe. La combinaison est bien connue de la défense ukrainienne et Tsygankov dégage son camp du pied droit.

21:53 - Ca ne passe pas pour l'Ukraine Suite à une récupération à 35 m, l'Ukraine se projette vite. D'une jolie passe dans l'espace à droite, Konoplia est envoyé dans la profondeur. Le latéral ukrainien lève la tête et voit au centre l'appel devant le but de Dovbyk et en retrait l'arrivée de Tsygankov. C'est ce dernier qu'il tente de servir mais son centre est dévié par un pied adverse.

21:51 - L'Italie en contrôle Les joueurs italiens ont repris leur domination territoriale et confisque le ballon à des Ukrainiens repliés dans leur moitié de terrain. Ce match est une guerre de position pour le moment et personne ne prend le risque de se découvrir.

21:49 - Un changement à la pause Luciano Spalletti a profité de la pause pour opérer un changement au sein de son attaque. Certainement déçu de l'apport de Raspadori lors du premier acte, l'ancien entraîneur de Naples a décidé de remplacer son attaquant par le physique Scamacca.

21:48 - Reprise à Leverkusen Les joueurs italiens donnent le coup d'envoi de la seconde période de ce dernier match des qualifications pour l'Euro 2024 dans le groupe C.

21:33 - Pas de but entre l'Ukraine et l'Italie L'arbitre espagnol de la rencontre n'accorde pas de temps additionnel et renvoie tous les joueurs aux vestiaires. Maîtresse du ballon, l'Italie a largement dominé ce premier acte mais n'aura pas su trouver la faille, butant à deux reprises sur un Trubin bien inspiré notamment dans son duel face à Frattesi. Incapable de construire des séquences sur la durée, l'Ukraine s'est concentrée sur la défense et a opéré par assauts isolés et aurait même pu réussir son coup sur une frappe sèche de Sudakov que Donnarumma est allée chercher d'une main ferme au sol. Tout reste à faire dans cette rencontre, même si pour l'instant la Squadra Azzurra tient sa qualification pour l'Euro 2024.

21:32 - Dans le dos de Mudryk Le centre venu de la droite est manqué au point de penalty par Dobyk. Derrière, Di Lorenzo le dévie du talon et envoie le ballon hors de portée de Mudryk. Ce dernier en prend possession sur la gauche de la surface mais tombe au sol et le perd.

21:29 - Nouvelle situation italienne Chiesa fait des différences à gauche et feinte le centre dans la surface pour finalement repiquer intérieur en effaçant Konoplia. Cela se referme devant l'Italien qui doit lâcher le ballon en retrait. Celui-ci est ressorti pour Barella qui de 20 mètres allume du droit et trouve sur sa trajectoire Svatok. Le ballon est cafouillé et un Italien tombe dessus avec la main. L'Ukraine va pouvoir se donner de l'air.

21:27 - Repliés Neuf des dix joueurs de champ ukrainiens sont regroupés dans leurs 20 derniers mètres et ferment tous les espaces aux Italiens, notamment à gauche où rodent Dimarco, Barella et Chiesa.